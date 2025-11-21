Exclusiva | La primera reacción del fiscal general del Estado tras su condena

Nuria Morán 21 NOV 2025 - 10:13h.

'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido en exclusiva la primera reacción Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tras ser condenado

¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado y qué opciones tiene frente al fallo y la condena del Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Tras esta inédita condena y solamente unas horas después de que saliese a la luz, 'El programa de Ana Rosa' ha conseguido en exclusiva la primera reacción de Álvaro García Ortiz.

Fuentes de la defensa del fiscal general del Estado nos han manifestado su "profunda insatisfacción" con la condena. Califican el fallo judicial de "inexplicable" y consideran que la situación les deja en un estado de indefensión.

Nos cuentan que la clave de esta disconformidad reside en que no conocen todavía los motivos específicos de la inhabilitación impuesta, ya que les impide presentar un recurso al Constitucional hasta que la sentencia completa no les sea redactada y notificada.

Pese a esto, su entorno asegura su firme intención de llegar hasta el final en esta batalla legal para revertir esta decisión