Felipe VI concede a la reina Sofía el Toisón de Oro por "su dedicación y entrega" a España y a la Corona

Felipe VI concede el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres de la Constitución' vivos

El rey Felipe VI conmemora los 50 años de la restauración de la monarquía con sendos actos institucionales en el Congreso, donde se celebra un coloquio con académicos y ponentes constitucionales, y en el Palacio Real, donde se entrega el Toisón de Oro entre otros a la reina Sofía.

Felipe VI concedió el collar del Toisón de Oro a su madre, la reina emérita, el pasado mes de enero como testimonio de su "aprecio" por ella y para "reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona" durante las últimas décadas, si bien su entrega se había aplazado hasta ahora.

Felipe VI incluye en la Orden del Toisón de Oro a cinco personas

Fue el pasado 21 de octubre cuando se anunció la concesión de esta distinción a González, Roca y Herrero. En el caso del expresidente, Felipe VI ha querido "reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España, de la Corona y de la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional".

En el caso de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, el monarca busca reconocer "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, a través de sus esfuerzos para promover la convivencia y el ordenamiento constitucional", según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La concesión de esta distinción es potestad única y exclusivamente del rey. Con la entrega de estos cuatro collares, Felipe VI habrá incluido en la Orden del Toisón de Oro a cinco personas, ya que en 2015 se hizo entrega del mismo a la Princesa de Asturias, que entonces solo tenía 10 años.

¿Qué es el Toisón de Oro?

El Toisón de Oro nació como Orden de Caballería creada en 1429 por el duque Felipe de Borgoña, y ha estado íntimamente ligada a la monarquía española a lo largo de los siglos.

Se trata de una de las órdenes de caballería más prestigiosa de Europa, su gran Maestre en la actualidad es Felipe VI -que por su parte recibió el Toisón de manos del rey Juan Carlos en 1981, cuando tenía 13 años- y es él el único con potestad para entregar dicha distinción, que ahora recae en doña Sofía para poner en valor sus años de servicio intachable tanto a España como a la Corona.

Fundada en 1429 por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, la Orden del Toisón de Oro nació como una hermandad de caballeros destinada a defender la fe cristiana y preservar determinados valores asociados a la nobleza medieval. Con el paso de los siglos, su control pasó a manos de los monarcas españoles, convirtiéndose en una de las grandes joyas simbólicas de la Corona. Hoy, su prestigio se mantiene intacto, debido sobre todo al carácter excepcional con el que se otorga.

¿Quién otorga el Toisón de Oro?

A diferencia de otras condecoraciones, el Toisón de Oro no admite solicitudes ni candidaturas públicas. Su concesión depende exclusivamente del rey de España, gran maestre de la orden.

Además, el número de miembros vivos suele ser muy reducido y se elige únicamente a personalidades cuya trayectoria se considera ejemplar en ámbitos como la cultura, la política, la ciencia o el servicio a la sociedad. De hecho, muchos de sus receptores son jefes de Estado o figuras internacionales de especial relevancia.

Cómo es el Toisón de Oro y su importancia

El collar, pieza central de la distinción, está formado por una cadena de eslabones decorados con motivos históricos y un pequeño carnero de oro, símbolo bíblico del vellocino.

En España, la orden ha mantenido su carácter honorífico sin intervención política y se considera, sobre todo, un reconocimiento a la trayectoria vital de quienes lo reciben. Para la Casa Real, representa también un vínculo con la tradición histórica de la Corona y un recordatorio de su continuidad a lo largo de los siglos.

Por eso, la entrega del Toisón de Oro sigue siendo uno de los momentos más solemnes dentro del calendario de la monarquía.

Así, pese a su origen remoto, el Toisón de Oro conserva un peso simbólico notable. Su exclusividad y su historia lo mantienen como una de las distinciones más significativas del protocolo español, un emblema que une pasado y presente en la vida institucional del país.

¿Quién tiene el Toisón de Oro?

Con este reconocimiento, la reina emérita ya tiene las más altas distinciones de nuestro país, puesto que ya posee la Gran Cruz y el collar de la Orden de Carlos III.

Con la entrega del Toisón de Oro, el rey Felipe VI otorga la insignia a su madre para homenajearla públicamente después de más de 60 años de dedicación y entrega a la Casa Real y al Estado que continúa a día de hoy, siendo uno de los miembros más queridos y valorados de la Familia Real.

El de la princesa Leonor -en el año 2018, cuando la heredera al trono tenía 13 años- era hasta ahora el único Collar de la Orden del Toisón de Oro concedido por Felipe VI desde su proclamación como rey en 2014, y cabe destacar que solo un total de 16 personalidades poseen esta importante distinción.

Entre ellas, don Juan Carlos, el rey Carlos Gustavo de Suecia, Akihito de Japón, la reina Beatriz de Países Bajos, la reina Margarita de Dinamarca, Nicolas Sarkozy, o Víctor García de la Concha entre otros.