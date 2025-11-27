Dulce, exniñera de Isa Pantoja, desmontará en el ‘Scoop’ el discurso de Kiko Rivera

Gabriela Guillén arremeterá contra Bertín Osborne, al que acusa de mantenerse al margen de la vida del hijo que tienen en común

Tan solo 24 horas después de que José Luis Ábalos se haya convertido en el primer diputado nacional en ejercicio que ingresa en prisión, Carolina Perles, su exesposa, se sentará en el plató para abordar cómo está viviendo esta situación el entorno del político y, especialmente, los hijos que tienen en común. ¿Cómo han sido sus primeras horas en la cárcel? ¿Ha podido hablar con sus hijos antes de entrar en prisión? ¿En qué punto está la relación de Ábalos con su familia? A estas y otras cuestiones responderá la invitada en la nueva entrega de '¡De Viernes!' que Telecinco emitirá este viernes a las 22:00h.

En un demoledor ‘Scoop’ tras más de cuatro horas de grabación, Dulce, exniñera de Isa Pantoja, desmontará el discurso que Kiko Rivera ha ofrecido en las últimas entregas del programa y ofrecerá nuevos detalles del desagradable episodio de la manguera. Testigo de lo que sucedía en Cantora, relatará episodios desconocidos ocurridos en la casa de Isabel Pantoja y ofrecerá un duro retrato de los hermanos de la artista.

Gabriela Guillén regresa al plató para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne, al que acusa de mantenerse al margen de la vida del hijo que ambos tienen en común. Asegura haberse intentado acercar al cantante durante meses, sin obtener respuesta alguna: “Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda”. Además, responderá a las palabras de Eugenia Osborne, en la entrevista que ha concedido recientemente al programa.

Por último, los cuatro flamantes finalistas de ‘Bailando con las Estrellas’, Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez, visitarán el plató para hacer balance de la edición, que celebra su gran final este sábado en Telecinco. Además, abordarán las polémicas surgidas y exhibirán las habilidades artísticas adquiridas durante su paso por el talent show.