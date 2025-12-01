La noche de Hugh Grant: este sábado disfruta de Love Actually y Nothing Hill, en Telecinco

Telecinco.es 01 DIC 2025 - 18:28h.

Este sábado prepárate para una doble ración del actor Hugh Grant. Llega la Navidad y con ello las ganas de disfrutar de las mejores películas; como no podía ser de otra manera, este fin de semana no hay mejor plan que una maratón del maravilloso actor británico. El actor que da vida a David en 'Love Actually' y a William Thacker llega hasta nuestras pantallas con estas dos icónicas películas.

El sábado, a partir de las 22:00 horas, disfruta de 'La noche de Hugh Grant' con 'Love Actually' y 'Nothing Hill' en Telecinco