María se desmayó con 13 años y quedó en coma. Gracias a la insistencia de su madre, pudo sobrevivir

Alba emociona a su abuela con su emotivo mensaje en 'El diario de Jorge': "Es muy importante para mi"

Compartir







Desde que tiene memoria, siempre ha estado muy unida a su madre. Han vivido muchos momentos duros juntas y son un verdadero equipo. Tanto es así que María asegura que su madre es una extensión de ella y hoy quiere cumplir uno de sus sueños.

"Vamos a volver a creer en el ser humano con tu historia", le decía Jorge Javier al conocer a la joven en el plató. Y es que hay un hecho que María se dio cuenta de lo pendiente que está su madre cuando sufrió un accidente a los 13 años.

"Fueron unos meses muy duros"

Ella y sus padres se encontraban en un centro comercial cuando de repente la invitada perdió el conocimiento: "Obviamente me di un golpe super fuerte en la cabeza y entré en coma".

Fue trasladada al hospital donde le comunicaron que estaba en estado crítico y que no había nada que hacer. Sin embargo, su madre no se rindió para conseguir una segunda opinión: "Gracias a ella estoy aquí".

Por otra parte, hace dos años a María le diagnosticaron cáncer y, aunque "afortunadamente" se resolvió, lo cierto es que "fueron unos meses duros". Un tiempo en el que su madre estuvo "al pie del cañón", asegura: "Apoyándome en todo y sacando fuerzas de donde no las tenía".

La invitada confiesa no haber sido muy buena enferma: "Me asusté, se me vino el mundo encima". Pero los ánimos de su madre le dieron la fuerza que necesitaba para pelear y salir adelante. Por eso y por mucho más, María le trae a 'El diario de Jorge' para agradecerle delante de toda España su incondicionalidad y su forma de ser.