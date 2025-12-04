Tras superar un cáncer de garganta, Chus continúa fumando y su nieta está muy preocupada por sus hábitos

Alba ha llevado a su abuela a 'El diario de Jorge' para que cambie sus hábitos de vida después de que superase un cáncer de pulmón y garganta: "Eso la hizo estancarse y se queda en casa. Ella sigue fumando, a pesar de la enfermedad", admitía la nieta. Estas diferencias supusieron muchas peleas entre ellas.

Por eso, Alba quiere animar a Chus, su abuela, un cambio de estilo de vida y le lanza un emotivo mensaje que nos ha dejado a todos sin palabras, incluida su abuela, que no ha parado de llorar en toda la entrevista: "Lo último que quiero es que se enfade conmigo, porque es muy importante para mi", admitía la joven entre lágrimas.

"Ella es mi amiga, mi confidente. Y aquí vengo, nerviosa, con la esperanza de que ella mejore su vida y su salud mental", contaba entre lágrimas con la voz temblorosa. Alba ha contado que el cáncer de su abuela ha sido un golpe muy duro para toda la familia y que tienen miedo de perderla si sigue con esos hábitos.

Chus se compromete a cambiar

Tras esas bonitas palabras, Chus ha entrado en el plató recriminando a su nieta entre lágrimas que le ha engañado llevándola al programa a escondidas. Las dos se han fundido en un emotivo abrazo entre llantos. "Me estoy portando muy mal", reconocía la abuela de Alba refiriéndose al su estilo de vida.

"No fumo delante de ella, porque sé que le duele y lo pasa muy mal", explicaba Chus al escuchar los miedos de su nieta en 'El diario de Jorge'. Además, ella ha explicado que no quiere que su familia lo pase mal por su culpa: "Voy a intentar dejar de fumar", admitía. Alba, por su parte, se ha ofrecido a ayudarla en lo que necesite durante este proceso: "Con ayuda, hay medicación", explicaba su nieta.

"Me va a dar algo"

Además, su nieta ha contado que ella es muy fan de Jorge Javier y que siempre ha tenido la ilusión de poder conocer al presentador en persona. Al verlo en el plató, Chus se ha puesto muy nerviosa y ha llenado de cumplidos a nuestro presentador: "Me va a dar algo. Que guapo eres", exclamaba ella al abrazar a Jorge Javier.

El presentador ha aprovechado para echarle la bronca por sus hábitos después de haber superado el cáncer y le ha animado a cambiarlos para poder disfrutar de la maravillosa familia que tiene el máximo tiempo posible.