Miguel Salazar Madrid, 04 DIC 2025 - 22:33h.

La extremeña hace un llamamiento en directo para encontrar por fin a Jesús Daza Doblado y Paula Daza Doblado

Josefa no aguanta más. Lleva 20 años intentando saber qué fue de sus dos hijos, Jesús Daza Doblado y Paula Daza Doblado, tras llevárselos los servicios sociales en un momento delicado de su vida y de la de su pareja. Ahora tiene 57 años, pero cuando tenía 38 sufría un problema de adicciones. Eso sí, reconoce que era algo que les sucedía "a los mayores", pues los pequeños estaban bien atendidos y "no les faltaba de nada".

Jorge Javier Vázquez le pregunta en directo por la última vez que vio a sus dos hijos. Según relata, los servicios sociales se personaron en su casa mediante "llamadas anónimas" por una persona "que tenía un problema con su hija". "Se dedicó a amargar a los demás la vida, hizo llamadas a menores", relata refiriéndose a la mujer en cuestión.

El momento más desgarrador: el último día que los vio en su vida

Josea aclara que sus pequeños "eran lo primero" en su casa. "Un hermano dijo: 'antes de sacar a estos niños, avisadme a mí' y de la noche a la mañana desaparecieron de mi vida", cuenta. Dice, sobre ese día en concreto, que "nunca" se le va a olvidar lo que vivió. "Vino muchísima polícia", explica. Los agentes los "protegieron" pero ella cree que sus hijos no querían irse de su casa. Josefa se rompe al contar el momento más desgarrador de la dura despedida.

Llamaba al piso tutelado y era excusa tras excusa

"No sabía por donde meterse, sobre todo mi niño que se agarraba. Eso fue horroroso, jamás lo olvidaré", comparte a lágrima viva en 'El diario de Jorge'. La mujer cuenta que esos niños "habían nacido desde el amor". En un primer momento, supo que se encontraban en un piso tutelado, pero no recibía respuesta cuando se interesaba por ellos. "Llamaba al piso y era excusa tras excusa", cuenta.

Un día, la directora del piso de acogida fue a la Junta de Extremadura y pidió que llamase a los padres para comunicarles que habían sido dados "en adopción". Ahora cree que les han cambiado sus nombres, por eso ha querido hacer un llamamiento para encontrarlos 20 años más tarde. "Por mis medios jamás he podido", comparte.

Si recibes alguna información vinculada a este caso u otro, 'El diario de Jorge' dispone de un número de teléfono (646 007 365) al que puedes contactar para reportar cualquier dato que resulte clave en la investigación.