Un triángulo amoroso inesperado y revelado en pleno plató de 'El diario de Jorge' ha terminado por romper una estrecha amistad entre dos jóvenes, Keila y Rubén, quienes compartieron durante meses una relación cercana "como de hermanas", tal como la describía ella.

Keila, residente en Miami pero frecuente visitante de Madrid, explicó que comenzó a hablar con Antonio a través de una aplicación de citas semanas antes de su llegada a la capital. La conexión fue inmediata: "Ya casi éramos algo", afirmaba ella.

Keyla también conoció a Rubén, un joven madrileño con quien sintió una amistad instantánea. Ambos aseguraban que su vínculo era tan estrecho que parecían "versiones masculina y femenina" el uno del otro. Con la intención de compartir su círculo íntimo, Keila decidió presentar a Rubén y Antonio. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro derivaría en una incómoda situación que terminaría por fracturar su relación con ambos.

La tensión surgió cuando, estando en casa con Antonio, Keila vio en el móvil del joven un mensaje de Rubén que decía: "Cariño, ¿Cuándo vamos a quedar?". Impactada, sintió una doble traición, por parte de su novio y su amigo.

Keyla decidió cortar de raíz su relación con ambos: bloqueó a Rubén y puso fin a su vínculo con Antonio antes de regresar a Miami. Al volver meses después, pidió reencontrarse con su antiguo amigo para pedir explicaciones en directo.

"Eres un poco tóxica"

Rubén, por su parte, ofreció su versión. Aseguró que fue Antonio quien comenzó a hablarle y que entre ellos no solo hubo acercamientos, sino encuentros íntimos en varias ocasiones: "Tuvimos de todo, en su casa y en la mía", admitía el joven ante la sorpresa general. Además, aseguró que Antonio se escondía por miedo al rechazo de su familia y que nunca creyó que Keila tuviera una relación real con él.

La revelación dejó a Keila visiblemente afectada, porque el objetivo de ella era rehacer su amistad con Rubén, sin importar el pasado: "Yo confié en ti. No me merecía que lo hicieras a mis espaldas", reprochaba ella al reencontrarse en el plató.

Por su parte, Rubén le ha dicho que ella es una persona tóxica con su relación con Antonio porque le revisaba el móvil sin que él se diera cuenta: "Pero solo un poco", respondía Keila. ¿Podrán reconciliarse fuera del programa antes de que ella se vuelva a Miami?