Allison se sincera con su compañero de piso y confiesa su atracción por él: "Me gustas"

Un hombre protagoniza la reacción más inesperada a una propuesta de matrimonio envuelta en un test de embarazo: "Me ha sorprendido muchísimo"

Compartir







El último programa de 'El diario de Jorge' nos dejó uno de esos momentos que solo Jorge Javier Vázquez sabe provocar: mezcla de sorpresa, humor y un punto de desconcierto que terminó en carcajadas tanto en el plató como entre los espectadores.

La protagonista del testimonio era Allison, una joven argentina que acudía al programa para desahogarse sobre la 'complicada' convivencia con un chico con el que comparte piso. Entre confesiones sobre celos, tensiones no resueltas y noches caóticas, Allison admitía sentir una “fuerte conexión” hacia él… pese a que cada día aparezca con una chica distinta y deje la casa patas arriba: "Me gusta", reconocía.

El problema es que él no sabe que existe esta atracción y mantiene relaciones sexuales con otras chicas. El detonante de su enfado más sonado fue encontrarse y sentarse accidentalmente sobre unas bragas sucias de una de las invitadas de su compañero: “Pegajosas. Fue horrible”, recordaba entre risas y vergüenza.

Las bragas de la discordia

Mientras la joven explicaba el episodio, Jorge Javier, fiel a su estilo, decidió romper el dramatismo del momento cogiendo unas bragas limpias y bromear: “Mira qué bonito, porque además… esto podría ser como una bandana, ¿no?”. El comentario, totalmente inesperado, provocó un ataque de risa inmediato en el plató, incluida Allison, que pasó del enfado al humor en cuestión de segundos después de pegar un grito al ver las bragas: "Me traen malos recuerdos", bromeaba.

Más allá del chiste, Jorge Javier también llevó a la invitada a explorar lo que realmente siente por su compañero de piso: tensión sexual, celos encubiertos y una atracción evidente que ninguno de los dos ha querido afrontar: “¿Y por qué no dais el paso?”, preguntó él insistentemente, mientras Allison reconocía que la situación la “cabrea muchísimo” y que él no sabía nada.

Finalmente, su compañero de piso entró en plató y ella le confesó que le atrae, a lo que el respondió: "A mi me gustan todas, Jorge". El presentador y Allison tuvieron clara una cosa: no era él el hombre de sus sueños.