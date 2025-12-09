¿Te gustaría concursar en 'El precio justo'? ¡Ya puedes apuntarte al casting!

telecinco.es 09 DIC 2025 - 16:43h.

Carlos Sobera presentará las nuevas entregas de 'El precio justo'

Buscamos aspirantes de todos los perfiles, así que, si lo tuyo es dar con el precio justo, ¡no lo dudes!

Apúntante al casting de 'El precio justo'

Compartir







¡'El precio justo' está de vuelta! El formato televisivo que ha triunfado en todo el mundo regresa a España, presentado por Carlos Sobera, y ya busca concursantes que se animen a formar parte de la experiencia.

¿Quieres participar en la nueva versión del clásico concurso de la televisión? ¿Te gustaría concursar y tratar de hacerte con un increíble escaparate de premios? Si la respuesta es afirmativa, ¡apúntate al casting!

Buscamos aspirantes de todos los perfiles, así que, si lo tuyo es dar con el precio justo, ¡no lo dudes! Únete a la versión española del concurso más longevo de la historia de la televisión.