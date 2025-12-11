Universo Calleja 11 DIC 2025 - 23:55h.

'Universo Calleja', muy pronto, en Telecinco: ¿te lo vas a perder?

¡Invitados de lujo acompañarán a Jesús Calleja en sus aventuras más trepidantes!

'Universo Acción', 'Aventura'... ¡y 'Salvaje'! Una nueva temporada de 'Universo Calleja' está a punto de aterrizar en Telecinco de nuevo con entregas apasionantes y con un elenco de invitados que nos van a dejar a todos boquiabiertos. ¡Y no es para menos!

Ana Peleteiro, Luis Zahera, Lola Lolita, Illojuan... Jesús Calleja y sus 'compañeros' de viaje protagonizarán experiencias únicas e irrepetibles que mostrarán a todo el público llenas de anécdotas y momentazos inolvidables. ¡Muy pronto, en Telecinco! ¿Te lo vas a perder?