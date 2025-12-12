El martes, a las 23:00 horas, nuevo capítulo de 'La que se avecina' en Telecinco

Cuando el guion se rompe y las risas se apoderan del set: Las tomas falsas del sexto capítulo de 'La Que Se Avecina'

El martes 16, a las 23:00 horas, llega un nuevo capítulo de 'La que se avecina' a Telecinco. En este avance podremos ver a Berta Escobar abriendo una carta certificada y gritar las palabras "¡desahucio, desahucio!". Parece que se les complican las cosas a los Recio.

Por otro lado, Amador Rivas y Fermín Trujillo también se verán afectados por la vivienda y será Amador quien haga todo lo posible para ser acogido por alguno de sus vecinos. ¿Logrará que alguno le haga un hueco en su casa?