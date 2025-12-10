Aquí tienes las mejores tomas falsas del sexto capítulo de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina'

El sexto capítulo de 'La Que Se Avecina' ha vuelto a demostrar, en sus tomas falsas, que detrás de una escena de la serie siempre se produce un auténtico festival de risas, despistes e improvisaciones en el guion.

Y es que la química que hay en el elenco continúa traspasando la pantalla tras más de 20 años rodando juntos 'La Que Se Avecina'. Así lo demuestran estas imágenes dónde el reparto disfruta de la grabación del capítulo, una situación que contrasta con los conflictos vecinales que nunca descansan en Contubernio, 49.

Por si te ha sabido a poco el sexto capítulo, recuerda que puedes volver a disfrutarlo en la plataforma de Mediaset Infinity. Además, si eres un fiel seguidor de la serie, te recordamos que tienes una cita cada martes a las 23:00 horas en Telecinco... Ya queda menos para el final de la temporada, ¿te lo vas a perder?.