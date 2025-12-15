La Audiencia Nacional investiga cinco contratos presuntamente amañados con comisiones que suman 750.000 euros

La detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: los delitos que se investigan y su paso a disposición judicial

La Audiencia Nacional investiga cinco contratos que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían amañado para, a cambio, recibir las correspondientes comisiones, que ascienden a un total de 750.000 euros.

'El programa de Ana Rosa' ha podido acceder en exclusiva a uno de esos cinco contratos. Se trata de un contrato en Asturias para remodelar el parque empresarial del Principado, adjudicado a una empresa vasca por más de 2,8 millones de euros en 2021, en el que se habrían beneficiado con una comisión de 400.000 euros gracias a la intermediación y los favores del presidente de contratación.

El encargado de dar luz verde a los contratos amañados era un hombre de confianza de María Jesús Montero

El encargado de dar luz verde a esa adjudicación fue Fernando Albert Aragón y, gracias a esta aprobación, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso se habrían podido meter en el bolsillo esa presunta mordida de 400.000 euros.

Fernando Albert Aragón era uno de los miembros de la cúpula de la empresa Sepides, una filial de SEPI que también adjudicaba contratos públicos. María Jesús Montero fue quien nombró a Fernando Albert Aragón, se lo trajo de Andalucía cuando llegó al ministerio, al igual que a Vicente Fernández, y conformó esa mesa de contratación que avaló un contrato con comisiones de 400.000 euros.