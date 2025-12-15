Ana Rosa Quintana le pone nota al año político de Pedro Sánchez: "Muy deficiente"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Estamos en tiempo de descuento, que Sánchez vaya cambiando el tik-tok por el tic-tac"

Cuando faltan poco más de de dos semanas para que termine el año, Ana Rosa Quintana ha hecho balance en su editorial diario de este 2025 a nivel político, suspendiendo a todo el gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Muy deficiente. Esa es la nota del Gobierno en este curso político del que va a hacer balance hoy el presidente. Un balance que Sánchez ha adelantado para no tener que dar la cara ante el previsible batacazo que se va a dar el domingo en las elecciones extremeñas con el primer candidato de la historia imputado. Vamos a hacer nuestro propio balance con los asuntos que no va a mencionar el presidente esta mañana. No va a hablar de que su exmano derecha, José Luis Ábalos, comparte celda con su exchófer y excolta, Koldo García", ha comenzado la presentadoras de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "El verdadero balance del año podría resumirse con Ábalos y Koldo dando las campanadas junto a Salazar y Pilar Alegría comiendo las uvas en un restaurante"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Tampoco mencionará que su otra exmano derecha, Santos Cerdán, está a la espera de juicio por adjudicaciones de obra ilegales junto a Antxon Alonso, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, exmano derecha de María Jesús Montero. Tampoco hará mención a la implicación de tres ministerios y del registro de varias empresas públicas implicadas en las diversas tramas de corrupción. No mencionará la condena al fiscal general ni recordará que están imputados su hermano y su mujer. Y mucho menos mencionará las dimisiones y casos de acoso sexual que él denomina acoso laboral estructural que había en Ferraz, en Moncloa y en varios ayuntamientos socialistas. Sánchez ha dicho este fin de semana que todos los derechos y libertades de las mujeres han venido de la mano del PSOE, aunque no mencionará que las pulseras anti maltrato no funcionan ni hablará de la dimisión de la la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por el Me Too interno en el partido".

"Tampoco mencionará que el Gobierno se ha saltado la Constitución al no presentar presupuestos, al conceder una amnistía al procés. Sánchez tampoco hablará de la reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía. El verdadero balance del año podría resumirse con Ábalos y Koldo dando las campanadas junto a Salazar y Pilar Alegría comiendo las uvas en un restaurante. Sin embargo, de todo esto, el presidente no hará ningún balance. Literal", ha sentenciado Ana Rosa.