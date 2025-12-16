'Menudas piezas' aterriza este sábado 20 de diciembre en Telecinco: no te pierdas el gran estreno a las 22:00h

Telecinco.es 16 DIC 2025 - 16:12h.

A las 22:00h, este sábado, disfruta en Telecinco

No te pierdas el gran estreno

Compartir







El próximo sábado 20 de diciembre a las 22:00h aterriza en Telecinco 'Menudas piezas', la última y divertida película de Mediaset que se mantuvo entre las películas de la cartelera más vistas. No te la pierdas y disfruta del gran estreno desde casa.

'Menudas piezas', un éxito de Telecinco Cinema

La nueva comedia de Nacho G. Velilla muestra a una profesora a la que da vida la actriz Alexandra Jiménez y que demostrará a sus alumnos que delante de un tablero de ajedrez todo el mundo es igual, una historia basada en hechos reales.

Cuenta el caso real de cómo el profesor Enrique Sánchez consiguió que un grupo de alumnos del colegio Marcos Frechín de Zaragoza ganaran el campeonato de España de ajedrez. En ella podremos ver a María Adánez, Francesc Ornella, Luis Callejo, Kiko Baena, Touxin Qui, Verónica Senra, Pablo Louazel y Rocío Velayos.

¡No te lo pierdas! Estreno, el sábado a las 22:00h, en Telecinco.