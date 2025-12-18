Además, Paola Olmedo se sentará para desvelar los motivos reales por los que no ha firmado aún el divorcio con José María Almoguera

Pocholo Martínez-Bordiú vuelve a televisión para hacer balance de sus años más intensos y anunciar un importante cambio en su vida

Compartir







Carlo Costanzia di Costigliole regresará mañana al plató de '¡De Viernes!' para responder a las duras acusaciones que Mar Flores ha vertido sobre él en sus memorias y en sus recientes intervenciones televisivas y anunciar su intención de emprender medidas legales contra la modelo.

Paola Olmedo también se sentará para salir al paso de las declaraciones que hizo sobre ella la semana pasada en el programa José María Almoguera, en las que la culpaba de estar frenando el proceso de divorcio. La invitada revelará los motivos por los que aún no se han firmado los papeles y ofrecerá nuevos detalles sobre cómo fue su relación con la familia Campos.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablará por primera vez en un programa de televisión en el ‘Scoop’ de la semana, en el que se referirá a cómo fue su relación con el padre de Anabel Pantoja y cómo era el vínculo padre-hija. También realizará un duro retrato de Isabel Pantoja y ofrecerá detalles de cómo trataba el clan al hermano de la tonadillera.

Por último, Pocholo Martínez-Bordiú regresa a un plató de televisión para anunciar su intención de dejar la noche y emprender un nuevo rumbo en su vida en una entrevista en la que también recordará las etapas más intensas de su carrera.