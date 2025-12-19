Ana Rosa Quintana: "Pesadilla antes de Navidad. El domingo puede ser un antes y un después para el sanchismo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "Sánchez no conocía a Cerdán, pero a los españoles nos han bastado los 53 minutos para saber quién es"

Con las elecciones de Extremadura a la vuelta de la esquina, el primer 'batacazo' del Gobierno de Pedro Sánchez podría llegar este domingo 21 de diciembre. Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial diario en este tema, destacando el complicado momento que está atravesando el presidente.

"Buenos días. Pesadilla antes de Navidad. El domingo puede ser un antes y un después para el sanchismo, un plebiscito al presidente con un candidato procesado que se enfrenta a su particular pesadilla en las urnas. A Sánchez el lunes le va a tocar el Gordo con los niños de San Ildefonso cantando el comienzo de un final que podría comenzar en Extremadura. Un comienzo de vacaciones de Navidad para el presidente marcado por un candidato que está sentado a la vez en un escaño y en un banquillo", ha comenzado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "El domingo puede comenzar a caer el castillo de naipes de una legislatura cuyo arquitecto ha empezado a amagar con tirar de la manta esta semana en el Senado"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "El domingo puede comenzar a caer el castillo de naipes de una legislatura cuyo arquitecto ha empezado a amagar con tirar de la manta esta semana en el Senado. Aunque Sánchez no vio la comparecencia de Cerdán, ese señor del que usted me habla se ha convertido en el fantasma de las navidades pasadas. Los ronquidos que no dejan dormir a Koldo en la celda en su día no molestaron a Sánchez, que dormía en casa de Ábalos a pierna suelta. El fantasma de las navidades se va a presentar en la cena de Navidad de Moncloa con una zambomba a cantar La Marimorena que tiene montada el presidente, con varios comensales imputados, A un lado estará su hermano tocando con la flauta dulce Noche de Paz, al otro lado su mujer montando una cátedra en el Belén, junto al pesebre, en el extremo de la mesa estará el fiscal general borrando los datos del menú, y en frente estará Zapatero mientras convence a Melchor con su talante para que le entregue el oro mientras prepara la comparecencia en el Senado".

"No se sabe cuánto costará la cena porque no hay presupuestos, aunque el ticket se cobrará en metálico en Ferraz, Quedan pendientes muchos asuntos para después de las vacaciones en La Mareta. El cuento de Navidad acaba con el fantasma de las navidades futuras mostrando a Sánchez la lápida de una legislatura que en realidad ya nació muerta. Mientras tanto, disfrute de las vacaciones", ha finalizado Ana Rosa.