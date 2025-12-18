'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Yolanda Díaz tiene rabietas que luego se calla en el Consejo de Ministros"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de la presentadora, que en esta ocasión se ha centrado en la última comparecencia de Santos Cerdán en el Senado y en la actitud que mostró.

"Buenos días. "¿Está usted en condiciones de hacerme un rechoche?" Esto es lo que le responde Cerdán al representante del PSOE en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Cerdán añadió: "Mejor solo que mal acompañado". Hemos podido ver la verdadera cara del exsecretario de Organización del PSOE. Ha pasado de la imagen de un hombre afable a un pendenciero, y retador, como si fuera el protagonista de un wester en el que solo faltó una banda sonora de Enio Morricone", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa, de Santos Cerdán. "Ha pasado de la imagen de un hombre afable a un pendenciero y retador"

La presentadora ha continuado: "Lo que no ha dicho suena a amenaza fantasma, porque lo más importante es lo que el arquitecto de la legislatura se calla. Sus silencios lo dicen todo. Hemos pasado del "no tengo a nadie" de Ábalos al "no necesito a nadie" de Cerdán. Solo le faltó acariciar un gato, como en El padrino. Llegamos a fin de año y es momento de hacer listas. El hombre que encabeza la lista de las personas del año para la revista italiana Lespreso, nuestro presidente, no cocía quién era Cerdán. A los españoles nos han bastado los 53 minutos de su comparecencia en el Senado para saber quién es".

Para terminar, Ana Rosa ha apuntado: "Presumió de acabar con ETA ante una víctima de ETA. Para la Fundeu, la palabra del año es arancel. En una lista alternativa la palabra que mejor define el año es chistorra, aunque hay más candidatas: Bragueta, apagón, caserío, prórroga, manta, pulseras, galgo, fango, bulo, lawfare, inflación, alquiler, financiación, UCO, bostezo, señoritas, saqueo, saunas, blanqueo, amaños, tickets, sobres, folios, lechugas, soles, Peugeot, trenes, cloacas, fontaneros, metálico o remodelación. Ayer Cerdán sacó sus propias gafas de ver de cerca en el mismo sitio en el que Sánchez se puso las suyas de no ver nada, no se entera de nada aunque le caiga un foco encima. Un líder con los pies de fango".