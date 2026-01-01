Got Talent 01 ENE 2026 - 11:26h.

¡Ya tenemos fecha de estreno para 'Got Talent', en Telecinco!

El mensaje del jurado de 'Got Talent' a los futuros participantes: "Da el paso y triunfa"

La undécima edición de 'Got Talent' ya tiene fecha de estreno: el próximo 10 de enero, en Telecinco y con esto vuelven las ganas, la ilusión y un talento encima del escenario que siempre emociona.

Un estreno que llega con nuevas incorporaciones en el jurado. Carlos Latre y Lorena Castell formarán parte de esta nueva edición del talent show en Telecinco, que se unirán al jurado compuesto por Risto Mejie y Paula Echevarría.