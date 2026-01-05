El próximo lunes a las 20:00 llega '¡Allá tú!': las cajas más famosas vuelven a Telecinco

Telecinco.es 05 ENE 2026 - 23:07h.

Las cajas más famosas vuelven llenas de premios y mucha emoción en '¡Allá tú!'

Las cajas más famosas de la televisión vuelven a Telecinco: llega '¡Allá tú!', muy pronto con Juanra Bonet

Las cajas más famosas de la televisión regresan el próximo lunes 12 de enero a las 20:00 horas en Telecinco. Un programa presentado por Juanra Bonet que conducirá el concurso lleno de diversión, tensión, emoción y muchos otros premios para los veintidós concursantes.

Dale al play para descubrir todas las novedades de '¡Allá tú!'. ¿Estáis preparados para disfrutar y vivir momentazos? No te lo pierdas el próximo lunes en Telecinco con Juanra Bonet, el banquero y las míticas cajas del concurso.