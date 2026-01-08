Lo que esperan de las nuevas incorporaciones que traerá la temporada 11 de 'Got Talent'

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

La undécima edición de 'Got Talent' viene cargada de sorpresas y ya tiene nombres propios. Carlos Latre y Lorena Castell se incorporan oficialmente al jurado del programa más talentoso de Telecinco, sustituyendo a Tamara Falcó y Florentino Fernández.

El talent show por excelencia regresa a la pequeña pantalla dispuesto a volver a emocionar al público: será el sábado 10 de enero cuando vuelva a emitirse en Telecinco. Con esta nueva temporada, el programa recupera la magia, la emoción y la ilusión, además de prometer momentos sorprendentes sobre un escenario que nunca deja indiferente.

El estreno llega, además, con novedades en el jurado. Carlos Latre y Lorena Castell se incorporan al equipo de jueces, que se completa con Risto Mejide y Paula Echevarría, dando forma a un panel renovado para esta nueva etapa del concurso.

Los veteranos del programa, Risto Mejide y Paula Echevarría, ya han dado el visto bueno a sus nuevos compañeros de mesa. Y no es para menos: ambos llegan con una experiencia televisiva que promete hacer estallar las galas desde el primer momento.

"Creo que hemos empastado muy bien los cuatro y que lo hacen fenomenal", ha dicho Paula. Su entusiasmo es palpable y deja claro que hay química entre los cuatro jueces. Pero hay más. Paula no se queda ahí y añade: "Frescura, novedad... creo que a la gente le va a gustar mucho lo que van a ver desde casa". Esa frescura que menciona la actriz será el ingrediente secreto de esta nueva temporada. ¡Dale play al vídeo y descubre lo que tienen los nuevos jurados para aportar!

Risto se rinde a la evidencia: "Son profesionales como la copa de un pino"

Risto Mejide, conocido por su ojo crítico y su honestidad descarnada, también se deshace en elogios hacia los nuevos fichajes. "Lorena y Carlos son dos profesionales, como la copa de un pino, o sea, están cada uno en su papel y en su manera de trasladar la honestidad, que es lo que creo que es lo fundamental en este formato", declara Risto. La honestidad es clave en 'Got Talent'. El público quiere autenticidad, quiere sentir que los jueces realmente se emocionan, se sorprenden o, por qué no, se molestan cuando algo no funciona. Mejide tiene claro que tanto Latre como Castell cumplen con creces ese requisito.

Lorena Castell llega con una energía arrolladora que promete revolucionar la dinámica del jurado. Su experiencia en diversos formatos televisivos y su carisma natural la convierten en la pieza perfecta para completar este nuevo puzzle. Castell ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para conectar con diferentes tipos de público y su naturalidad ante las cámaras. Características que, sin duda, serán fundamentales en un programa donde la espontaneidad y la emoción son protagonistas.

Esta nueva formación promete traer consigo debates más intensos, evaluaciones más diversas y, posiblemente, decisiones que sorprendan al público. ¿Conseguirán Carlos Latre y Lorena Castell conquistar al público de 'Got Talent'? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!