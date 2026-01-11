Todas las actuaciones, vídeo a vídeo, del estreno de 'Got talent': del "arte nasal" a la actuación con IA

Got Talent 11 ENE 2026 - 00:50h.

Solo aquí puedes ver todas las actuaciones de la primera noche de 'Got talent'

Lorena Castell se salta el guion y se sube a la barra de pole dance de unos concursantes: "Estoy nerviosa"

Esta primera noche de actuaciones de la nueva edición de ‘Got talent’ ha vuelto a dejar momentazos que quedan para la historia del concurso. Números que han dejado con la boca abierta a los jueces, otros que no han acabado de convencer a los jueces, y hasta un inesperado pase de oro.

Nuevos talentos, nuevas sorpresas, nuevas emociones, nuevo jurado con la incorporación de Lorena Castell y Carlos Latre… ¡Vuelve a disfrutar de los mejores momentos de la gala de estreno!

La arriesgada actuación de Dúo Stauberti

Los componentes de este dúo acrobático tienen 25 y 49 años respectivamente y llegan desde República Checa y, en sus propias palabras, en esta primera noche de actuaciones presentan un número en el que un simple error podría ser fatal (y no exageraban).

La espectacular actuación del coro minero de Turón

Esta ha sido sin duda una de las actuaciones más emocionantes de la noche. Un grupo de mineros de Turón (Asturias) ha llegado hasta el escenario de ‘Got talent’ con la intención de homenajear a sus decenas de compañeros caídos a lo largo de los años en la mina en la que trabajaban. Este coro asturiano ha emocionado como nunca antes a Paula Echevarría, quien apenas podía hablar.

La mágica actuación de Adrián Vega

Adrián Vega introducía su actuación asegurando que, pese a que conoce que el nivel de las actuaciones de magia en ‘Got talent’ está muy alto, él confía plenamente en sus posibilidades y llega dispuesto a conseguir el “más difícil todavía”. ¿Lo conseguirá?

La divertida actuación de Hermoti

Dani Morales, o lo que es lo mismo Hermoti, se ha subido al escenario de ‘Got talent’ con la intención de mostrar al mundo entero su talento y para actuar frente al que sin duda es uno de sus referentes, Carlos Latre. Este creador de contenido, que cuenta con más de un millón de seguidores, ha dejado con la boca abierta a los jueces. ¿Logrará los cuatro síes?

La currada actuación de Ping Pong Pang

Este grupo de bailarines de entre 17 y 35 años llega desde Italia y lo cierto es que han sorprendido, y mucho, a público y jurado. Con el gran Rafa Nadal como protagonista de su coreografía, estos chicos y chicas han sabido meterse a los jueces en el bolsillo en la que sin duda ha sido la actuación más divertida de la noche.

La nasal actuación de Haruka

“Tengo un arte de narices”. Con estas palabras anunciaba Haruka un número que nadie esperaba y que provocaba que, casi al instante, Carlos Latre pulsara los cuatro botones rojos, tanto el suyo como el de sus compañeros, para frenar el número. Los compañeros de Latre protestaban: “Queremos que siga la actuación porque toca de narices”.

La inesperada actuación de Haribow

Haribow es un grupo de jóvenes de entre 22 y 25 años que tienen una peculiar habilidad y no es otra que la de saltar a la comba. Estos chicos, que han revolucionado el plató de ‘Got talent’, son los campeones del mundo de salto a la comba. ¿Lograrán convencer a los miembros del jurado?

La equilibrada actuación de Patoseno7

Patoseno viene desde Italia y ha traído hasta ‘Got talent España’ una actuación que nunca antes habíamos visto en el programa, pero que no ha acabado de convencer a los jueces. Patoseno ha hecho equilibrio con distintos objetos y lo cierto es que, pese a su talento para sujetar “objetos extraños”, no ha gustado a todos los jueces por igual.

La salsera actuación de Johnnysflair

La de Johnny ha sido una actuación que no ha dejado indiferente a nadie. El concursante ha mezclado a la perfección el arte de hacer cócteles, con las acrobacias y con su habilidad para la salsa. Los jueces, que no han perdido detalle del número, han podido probar sus maravillosos cócteles.

La tremenda actuación de Francesco Demuro

Francesco Demuro ha llegado a ‘Got talent España’ directo desde Italia no solo para mostrar su talento para cantar ópera, si no también para sorprender a Risto Mejide con un regalo muy especial. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

La espectacular actuación de Ssaulabi

Santi Millán aparecía en el escenario con cuatro protectores faciales… ¿para qué? Estaban a punto de entrar a escena los Ssaulabi, un grupo de karatecas que han dejado a todos pasmados. En el aire, estos chicos han roto en mil pedazos numerosas tablas de madera que salpicaban a los miembros del jurado: “¡Mira lo que ha hecho!”.

La emotiva actuación de Sebas Guillem

Sebas Guillem llega desde Costa Rica y lo hace con la mayor de sus sonrisas y con un piano como única compañía. Este joven de 29 años además de ser cantante es compositor y, gracias a su espectacular talento y a su tremenda sensibilidad, ha logrado hacerse con el primer pase de oro de la nueva temporada de ‘Got talent’: el de Paula Echevarría.

La "desagradable" actuación de Jelly boy the clown

La de Jelly boy the clown ha sido un auténtico calvario para Paula Echevarría. El concursante, que se define a sí mismo como payaso faquir, ha logrado con su número provocar el rechazo de Paula y una advertencia: “Si vuelves aquí yo me voy”. ¿Habrá logrado Jelly boy pasar a la siguiente fase del concurso?