Lorena Castell se salta el guion y se sube a la barra de pole dance de unos concursantes: "Estoy nerviosa"

Got Talent 10 ENE 2026 - 22:35h.

Lorena Castell, que se atreve con todo, lleva meses practicando pole dance y ha demostrado en 'Got talent' que no se le da nada mal

Ha sido sin duda uno de los momentos de la noche. Lorena Castell, la recién estrenada jurado de ‘Got talent’, sorprendía a sus compañeros de programa atreviéndose con la barra de pole dance en la que unos concursantes acababan de defender su número de acrobacia.

El dúo Stauberti, que llegaba desde República Checa, animaba a la catalana a subirse al escenario y probar suerte en la barra. Lorena, lejos de echarse atrás, demostraba que ella también tiene talento y que los meses que lleva practicando eso del pole dance han dado sus frutos.

La jueza dejaba a sus compañeros de programa y al público completamente boquiabiertos: "¡Pero bueno! ¿Es que esta mujer hace de todo o qué?", gritaba Paula Echevarría.

Y es que tanto Lorena Castell como Carlos Latre llegaban pisando muy fuerte a esta nueva edición de 'Got talent España' que estará un año más cargada de talento, actuaciones inesperadas y algún que otro 'Tierra, trágame'.