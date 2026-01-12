'Casados a primera vista', el próximo lunes a las 23:00h en Telecinco: ¿Confiarías en el azar para casarte?

Telecinco.es 12 ENE 2026 - 23:34h.

¿Confiarías en el azar para casarte? ¡No te pierdas el lunes a las 23:00h 'Casados a primera vista'

¿Le darías el 'sí, quiero' a un desconocido?: 'Casados a primera vista', muy pronto en Telecinco

El próximo lunes 19 de enero a las 23:00h llega a Telecinco el programa sobre los que buscan el amor más exitoso del mundo: 'Casados a primera vista'. ¿Le darías el 'sí, quiero' a un desconocido? En este programa los novios se conocen en el altar para comprobar si son compatibles y si son capaces de convertirse en el amor de su vida.

En este programa, el 'sí, quiero' es tan solo el principio de una historia para seis relaciones de pareja. Doce auténticos valientes que no tienen miedo a enamorarse, dejándole la elección al azar. ¡El lunes a las 23:00h en Telecinco!