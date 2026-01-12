Aquí tienes un adelanto de la entrevista a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, en 'El precio de...'

El hijo de José Luis Ábalos habla por primera vez en televisión: el miércoles 14, en Telecinco

A tan solo 48 horas de la emisión de la esperada entrevista al hijo de José Luis Ábalos en 'El precio de...', aquí tienes un adelanto inédito de las declaraciones de Víctor Ábalos emitido en el programa 'Todo es mentira' con las que defenderá con uñas y dientes al exministro de Transportes.

Víctor Ábalos narra un episodio revelador sobre la inocencia de su padre

"Me pongo la mano en el pecho para decir que mi padre es inocente. 100% inocente, él y su entorno", asegura tajante. Tanto es así que, en su entrevista, hablará de un episodio revelador del cual tenemos un adelanto: "Yo he sido testigo con mi padre, conduciendo yo, de que casi nos sacan de la carretera".

El inédito concluye con una afirmación firme y segura del entrevistado que implica al presidente del Gobierno: "Mi padre fue la persona más leal que tuvo Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido. A día de hoy, esa lealtad, no se la merece".

