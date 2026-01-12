Logo de telecincotelecinco
'El precio justo' llega a Telecinco el próximo lunes a las 13:45h, con Carlos Sobera

'El precio justo' vuelve a Telecinco el próximo lunes 19 de enero a las 13:45h. Carlos Sobera, como los concursantes, tiene un deseo: "Me encantaría tener el poder de saber el precio al céntimo de todas las cosas", reconocía. El mítico concurso de televisión regresará a la televisión cargado de emoción, diversión y premios: ¿Lograrán llevarselo todo?

¿Te atreves a jugar y revivir la nostalgia? ¡Dale al 'play' para ver un avance del concurso de Telecinco! Y no te pierdas su estreno el lunes a las 13:45h.

