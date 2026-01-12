'El precio justo' llega a Telecinco, el próximo lunes a las 13:45h con Carlos Sobera

Telecinco.es 12 ENE 2026 - 23:13h.

Carlos Sobera se lanza ¡a jugar! en el mítico programa de 'El precio justo'

¡A jugar! Vuelve 'El precio justo' con Carlos Sobera: muy pronto, en Telecinco

'El precio justo' vuelve a Telecinco el próximo lunes 19 de enero a las 13:45h. Carlos Sobera, como los concursantes, tiene un deseo: "Me encantaría tener el poder de saber el precio al céntimo de todas las cosas", reconocía. El mítico concurso de televisión regresará a la televisión cargado de emoción, diversión y premios: ¿Lograrán llevarselo todo?

¿Te atreves a jugar y revivir la nostalgia? ¡Dale al 'play' para ver un avance del concurso de Telecinco! Y no te pierdas su estreno el lunes a las 13:45h.