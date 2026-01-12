telecinco.es 12 ENE 2026 - 17:43h.

Descubre la sinopsis y el reparto al completo de la nueva serie de Telecinco

"Todas las familias esconden secretos": 'Pura Sangre', muy pronto en Telecinco

Telecinco estrena muy pronto su nueva serie: 'Pura Sangre', que combina drama, thriller, investigación criminal y romance con el ambiente ecuestre como telón de fondo y que cuenta con un reparto encabezado por actores de la talla de Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, a los que se suman otros 90 intérpretes y 130 caballos.

"Es un drama, un thriller, una historia de pasiones en la que pasan millones de cosas en cada capítulo", destaca Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. Ghislane Barrios, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, coincide con ella y subraya la calidad de la serie, que fue rodada en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Sinopsis de la serie

'Pura Sangre' se adentra en el universo de La Galana, la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro desde hace generaciones, dedicada a la agricultura, a la ganadería, a la caza y, especialmente, a la cría de caballos de pura raza. La trama da comienzo cuando cuatro caballos, entre ellos Caporal, que había intentado adquirir un jeque por 10 millones de euros semanas antes, aparecen envenenados. La familia quiere justicia y pide al SEPRONA que descubra quién es el responsable de la muerte de sus queridos caballos.

La recién llegada teniente del SEPRONA Alicia Hermida (Blanca Romero) pronto descubre que el sabotaje es el último episodio de un conflicto gestado durante años, con raíces económicas, políticas, sociales y personales, y un trasfondo de secretos que afectan a toda la familia Acuña y a su entorno. Lo que prometía ser un destino apacible, donde la teniente Hermida pudiera cumplir su sueño de ser madre, se convierte en un escenario cada vez más complejo, marcado también por una relación inesperada que tensionará aún más el frágil equilibrio del universo de los Acuña.

Personajes principales

'Pura Sangre' es un drama coral que se centra en la familia Acuña del Monte, pero que cuenta con muchos personajes externos a esta familia aristocrática formada por el matrimonio de la marquesa de Monteclaro, Rosario del Monte (interpretada por Ángela Molina) y el empresario José Antonio Acuña (al que da vida Pep Munné), y sus hijos, el reportero de guerra Héctor Acuña (Aitor Luna) y la consultora financiera Miranda Acuña (Amaia Salamanca), casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain), un exjinete de renombre que proyecta la imagen de marido perfecto con el que tiene un hijo, Iago.

En la finca de La Galana, el escenario principal de la serie, no solo conviven los Acuña del Monte sino también la persona de confianza de la marquesa, la guardesa Consuelo (Maru Valdivielso), que vive en una casa dentro de la finca y que es madre de Carmen, una adolescente con altas capacidades a la que adoptó hace algunos años. También está Marta (Eva Ugarte), la veterinaria, que mantiene una relación con Héctor, el hijo mayor de los marqueses.

Los Acuña del Monte están enfrentados desde la pasada generación con los Vázquez: Fernando Vázquez (Pedro Casablanc) ha heredado la rivalidad con esta familia de su padre y es el presidente de la cooperativa agraria local. Vive con su hija, Camino (Berta Bolufer), una joven que vuelve al pueblo tras la pandemia y que teletrabaja como diseñadora gráfica.

Al frente de la investigación por la muerte de Caporal y otros tres caballos se encuentra la teniente Alicia Hermida (Blanca Romero), una mujer que dejó la UCO porque prefería un destino tranquilo en el que poder ser madre tras romper con su novia, que no compartía su deseo por tener hijos.