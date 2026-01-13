Ana Carrillo 13 ENE 2026 - 19:31h.

Descubre quiénes y cómo son las seis chicas que participan en 'Casados a primeras vista'

'Casados a primera vista' llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 horas. Seis chicas y seis chicos participan en este exitoso formato en el que se casarán tras conocer en el altar a la persona que el equipo de expertos del programa - formado por la sexóloga Nayara Malnero y los psicólogos Raúl López y Cecilia Martín, expertos en terapia de pareja - han escogido para ellos por su nivel de compatibilidad.

"Hay un problema evidente de falta de oportunidad de encontrar el amor, mucha gente no sabe dónde buscar", explica María Zambrano, directora de formatos de Reality y Dating de Mediaset España, que destaca que el casting está compuesto por personas que verdaderamente tenían muchas ganas de casarse tras haber tenido muchas dificultades para encontrar el amor. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, añade que el casting está compuesto por perfiles de distintas edades y con trayectorias vitales muy diferentes.

En 'Casados a primera vista' participan seis solteras con edades comprendidas entre los 28 y los 41 años. Algunas ya tienen hijos y otras desean convertirse en madres, pero todas tienen en común que han tenido experiencias desastrosas en el amor y que desean encontrar a la persona que les devuelva la ilusión, por eso han apostado por vivir esta experiencia en la que se casarán a primera vista, se irán de luna de miel y convivirán a la vuelta a España con su flamante marido.

AINHOA: 41 años, de Madrid, lleva 8 años soltera

Se ha criado en la barra del bar que regentaban sus padres, se considera una 'pija de barrio' y desde pequeña sueña con vivir un amor de película. Busca un príncipe azul con el que formar una familia numerosa, que tenga las cosas muy claras y que, especialmente, comparta su ideal de amor clásico y romántico. No le da gran importancia al físico, pero hay dos cosas que no soporta en un hombre: la infidelidad y la mentira.

ANA: 36 años, de Torremolinos, lleva 1 año soltera

En 2019 perdió a su pareja, al que considera el gran amor de su vida, en un accidente de tráfico, quedándose al cuidado de los dos hijos que compartían, que ahora tienen 11 y 9 años. Sus dos pasiones son la familia y el mar, que tiene muy cerca de casa porque es de Torremolinos, en Málaga.

Es una mujer directa, emocional y con mucho carácter. Después de varios intentos fallidos, se siente preparada para volver a enamorarse de un hombre educado, familiar y con valores. Sus ritmos a la hora de conocer a alguien son lentos y necesita un hombre que los respete. No tolera las faltas de respeto ni a los hombres poco comunicativos, lo que le atraen los detalles sencillos, las relaciones recíprocas y los compañeros de vida.

ESTEFANÍA: 31 años, de Plasencia, lleva cuatro años soltera

Modelo y tiktoker, para ella su entorno es muy importante, aunque por encima de todo está Dios. Es una mujer muy espiritual, que cree en las señales y en el destino. En cuanto al amor, no cree es en las relaciones 50/50. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo y exhibe su lado más frío y exigente. Le encantan los hombres altos, rubios y sin malos hábitos. Siente una gran debilidad por los tatuados.

NATALIA: 32 años, de Madrid, lleva tres años soltera

Es creadora de contenido y tiene un hijo de dos años. Con el padre de su hijo tiene una relación muy cercana, condición que su futuro marido tendrá que aceptar. Es una persona apasionada, con mucho carácter, muy expresiva, con las cosas muy claras, de lágrima fácil y con una especial obsesión por el orden y la limpieza.

Cree que ha tenido mala suerte en el amor y su deseo es encontrar a un hombre seguro, detallista, que la valore, le devuelva la ilusión y con el que volver a ser madre. Le atraen los hombres altos, atléticos y con sonrisa perfecta.

LAURA: 28 años, de Barcelona, lleva tres años soltera

Intensa, inquieta, atrevida, impulsiva, carismática, activa y extrovertida, nunca dice que no a un plan. En sus relaciones anteriores, la toxicidad ha sido el problema principal, aunque también ha estado presente en ellas la infidelidad, dos características que no quiere que tenga su próxima relación, que desea que sea con un hombre que la acepte como es y no intente cambiarla, que sea guapo, carismático, que la haga reír y que quiera dar el paso de ser padre ya.

LUCIANA: 29 años, de Palma de Mallorca, lleva dos años soltera

Es enfermera pediátrica en la UCI de neonatos. Se considera una mujer entregada, cuidadora, dulce, empática y muy sensible, que piensa más en los demás que en sí misma. Esa última cualidad le ha jugado muy malas pasadas en el amor, hasta el punto de que afirma que le llevó a dejar de quererse ella misma en una relación previa. Pero está convencida de que ya ha aprendido de esa experiencia y ahora busca sentirse querida y respetada cada día. Quiere a un hombre maduro, seguro y con las ideas claras. Le atraen los morenos, altos y con tatuajes.