'Casados a primera vista' se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 horas. En el formato, que cuenta con 35 versiones diferentes que han sido comercializadas en más de 130 territorios de cinco continentes, seis chicos y seis chicas se casan tras conocer en el altar a la persona que el equipo de expertos del programa - formado por la sexóloga Nayara Malnero y los psicólogos Raúl López y Cecilia Martín, expertos en terapia de pareja - han escogido para ellos por su nivel de compatibilidad.

Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, subraya que el casting está compuesto por perfiles de distintas edades y con trayectorias vitales muy diferentes. Alexia Rivas, que ya ha podido ver los primeros minutos del primer programa de 'Casados a primera vista', destaca que esa diferencia de perfiles le ha gustado mucho: "Se lanza el mensaje de que personas con más de 35 años pueden encontrar el amor y con el programa se da esperanza a la gente en su casa que no ha encontrado el amor".

Los seis solteros que participan en la experiencia tienen entre 26 y 41 años, viven en lugares distintos de España y tienen profesiones muy diferentes, pero coinciden en que tienen muchas ganas de encontrar el amor al lado de una chica que les devuelva la ilusión tras varias decepciones amorosas.

BORJA: 26 años, de Dos Hermanas, lleva 3 años soltero

El benjamín del grupo llega desde la localidad sevillana de Dos Hermanas y es fundador de una empresa de recambios de césped artificial. Se considera un joven ambicioso y ahora su deseo es formar una familia tras haber triunfado en el terreno laboral: su infancia está marcada por la separación de sus padres y su ideal de familia es la que formaron sus abuelos.

Le atraen las mujeres que se cuiden tanto física como mentalmente. Para él la primera impresión es muy importante, pero también valora el interior. Busca a una mujer cariñosa, leal, con carácter, trabajadora y que tenga clara sus metas.

LORENZO: 31 años, de Sevilla, lleva 3 años soltero

Aunque siguió los pasos de su madre y se graduó en Derecho, trabaja como comercial para una conocida cadena de ropa porque prioriza su libertad. Para él son muy importante sus rutinas, cuidarse e ir al gimnasio. Le atraen las mujeres con ojos claros y que se tomen la vida con sentido del humor. Quiere encontrar a una mujer que le acompañe en sus viajes improvisados y que sea activa, curiosa, culta y con inquietudes. Quiere formar una familia, pero no ahora.

LUIJA: 41 años, de Málaga, lleva 1 año soltero

Fue futbolista profesional y ahora trabaja como entrenador personal. El trabajo es uno de los pilares de su vida, junto a su perrita Bella. Se considera un hombre sensible, romántico y detallista, aunque confiesa que en alguna ocasión ha sido infiel. Tiene claro que no quiere ser padre.

Su expareja más reciente le dejó hace un año tras diez años juntos y le explicó que había tomado la decisión porque ya no estaba enamorada de él. Todas sus parejas le han dejado por el mismo motivo. Desde su última ruptura no ha vuelto a abrir su corazón a nadie, pero ha recuperado las ganas y la ilusión. Quiere a su lado a una mujer natural, sencilla, con sentido del humor y con la que compartir su día a día. Le atraen las mujeres con el pelo largo y deportistas.

Marc: 33 años, vive en Barcelona, lleva 3 años soltero

Nació en Andorra aunque actualmente vive en Barcelona. Fue jugador de rugby profesional y adora navegar en barco. Es un romántico empedernido y su concepto del amor lo aprendió del cariño que se profesaban sus abuelos.

En una mujer busca madurez. Desea compartir su vida con alguien con quien poder ser padre. A pesar de que por su aspecto físico y su galantería pueda aparentar más edad, guarda en su interior un niño al que le gusta jugar. Le encantan las chicas que se cuidan y con los ojos grandes, pero lo más importante para él es que comparta su ideal de futuro.

MILTON: 39 años, viene de Vilanova i la Geltrú, lleva 1 año soltero

Argentino de nacimiento, actualmente vive en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Es poeta, escritor y padre de un adolescente, por lo que para él es fundamental que su futura mujer acepte que su vida está ligada a la de su hijo.

Siente que ha construido una vida plena, pero no tiene con quién disfrutarla. Quiere volver a enamorarse y formar una nueva familia con una mujer que sea honesta, emocionalmente madura, con carácter y empática. No soporta la mentira ni la manipulación, por eso busca el equilibrio perfecto entre la calma y la pasión. Le atraen las mujeres dulces y femeninas. Sus mayores red flags en una pareja son la mentira, que no acepten a su hijo, que intenten competir con su familia o seducir a otros los hombres.

Stefan: 38 años, Lanzarote, lleva 1 año soltero

Es un hombre seguro de sí mismo y está acostumbrado a destacar, pero huye de la superficialidad. Es una persona metódica, organizada y muy consciente de la importancia de mantener el equilibrio entre cuerpo y mente y en todos los ámbitos de su vida.

En el amor, busca una relación basada en la reciprocidad y el compromiso real: cree firmemente en el modelo 50/50 y en el trabajo en equipo dentro de la pareja. Tras años priorizando su crecimiento personal, siente que ha llegado el momento de compartir su vida con alguien especial y volver a ilusionarse de verdad.