Este sábado, disfruta de un nuevo programa de 'Got Talent' lleno de emoción: a las 22:00h, en Telecinco
¡No te pierdas el próximo programa!
Todas las actuaciones, vídeo a vídeo, del estreno de 'Got talent': del "arte nasal" a la actuación con IA
Tras una primera gala de infarto, el próximo sábado 17 de enero aterriza en Telecinco la segunda gala de 'Got Talent'. No te pierdas un programa cargado de emoción, sorpresas y actuaciones que te pondrán los pelos de punta.
¡No te lo pierdas! El sábado a las 22:00h, en Telecinco.