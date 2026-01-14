Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
Promos

Dos bombazos, una infidelidad y muchos enfrentamientos en 'El debate final de las tentaciones': lunes, martes y miércoles a las 21:45h en Telecinco

'El debate final de las tentaciones': lunes, martes y miércoles a las 21:45h en Telecinco
Dos bombazos, una infidelidad y muchos enfrentamientos en 'El debate final'. telecinco.es
Compartir

Hoy se han terminado los reencuentros de todas las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', pero la tentación sigue más presente que nunca. Sandra Barneda ha desvelado que nos esperan dos bombazos, una noticia de infidelidad, un affaire y muchos enfrentamientos de cuentas pendientes. El próximo lunes, martes y miércoles podremos conocer qué ha pasado en 'El debate final de las tentaciones'. No te pierdas estos tres programas el 19, 20 y 21 de enero a las 21:45h en Telecinco.

Temas