No te pierdas el debate final de 'La isla de las tentaciones 9', el lunes, martes y miércoles a las 21:45h en Telecinco

La reflexión de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9' en el momento lleno de sentimientos entre Claudia y Gilbert: “Qué difícil es el amor”

Hoy se han terminado los reencuentros de todas las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', pero la tentación sigue más presente que nunca. Sandra Barneda ha desvelado que nos esperan dos bombazos, una noticia de infidelidad, un affaire y muchos enfrentamientos de cuentas pendientes. El próximo lunes, martes y miércoles podremos conocer qué ha pasado en 'El debate final de las tentaciones'. No te pierdas estos tres programas el 19, 20 y 21 de enero a las 21:45h en Telecinco.