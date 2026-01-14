Pedro Jiménez 14 ENE 2026 - 21:55h.

El reencuentro cuatro meses después entre Claudia y Gilbert que vivimos este martes en 'La isla de las tentaciones 9', emitido en Telecinco, no pudo ser más explosivo. Claudia se rompía al final abriendo su corazón ante el ya su exnovio y confesando que todavía siente por él. Pues bien, tras estas lágrimas, Sandra Barneda nos dejaba una reflexión de esas que nos pone la piel de gallina.

"Qué difícil es el amor eh Gilbert", le diría la presentadora de Telecinco a este. "Después de todo lo que ha sido para mí... pensaba que lo había superado, pero la veo y recuerdo todo lo que hemos sido", señalaba el participante, ante las lágrimas desconsoladas y de medio arrepentimiento de Claudia.

Una Claudia que confesaría que, a partir de ahora, se va a centrar más en ella, mientras que Gilbert se mostraba más racional: "El corazón me dice ella, pero la mente sabe que lo correcto es no estar con ella. A veces hay que hacerle caso a la mente y no al corazón". Sandra Barneda le definiría a Claudia como una "montaña rusa", algo que explica a la perfección su concurso, antesala del abrazo que ahora sí que sí pondría el punto y final defintiivo a su relación.

¿Una segunda oportunidad a Claudia? GIlbert se sincera

Claudia se ha ido del reencuentro y ya en la intimidad, Gilbert se ha sincerado ante Sandra Barneda asegurando que no se esperaba nada de esto: "Es inevitable... es la mujer que más he querido en mi vida". Sobre si aceptaría una segunda oportunidad o no de Claudia, este ha señalado que si algo ha aprendido en su paso por 'La isla de las tentaciones 9' es a saber qué quiere y qué puede tolerar: "Una relación con Claudia... no creo que ella consiga cambiar. Prefiero estar solo".

Lo que está claro es que el tiempo dirá si los caminos de Claudia y Gilbert se vuelven a juntar. Pero, por el momento, el corazón de Gilbert tiene que sanar y así lo ha demostrado desde la hoguera final hasta el reencuentro que ha protagonizado junto a Claudia en 'La isla de las tentaciones 9'.