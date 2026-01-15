telecinco.es 15 ENE 2026 - 11:13h.

¡No te pierdas el estreno! El próximo lunes 19 de enero a las 23:00h, en Telecinco

Así son los seis solteros que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Compartir







Queda muy poco para que 'Casados a primera vista' aterrice en Telecinco, así que no te pierdas el próximo lunes 19 de enero a las 23:00h el gran estreno del programa de los solteros y solteras que buscan el amor completamente a ciegas.

En este programa los novios se conocen en el altar para comprobar si son compatibles y si son capaces de convertirse en el amor de sus vidas. Es tan solo el principio de una historia para seis relaciones de pareja, pero ¿cuánto tardan en aparecer los problemas después de casarse a ciegas?

No te pierdas el gran estreno y descúbrelo en Telecinco el próximo lunes a las 23:00h.