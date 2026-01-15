Rocío Flores responderá en plató a todas las preguntas de los colaboradores sobre la relación con sus padres y el resto de su familia

En su nuevo horario de las 21:45h, el programa también abordará la última hora de ‘GH DÚO’ con imágenes inéditas

Tras las denuncias que han salido a la luz esta semana contra Julio Iglesias, Vaitiare Bandera, modelo y actriz francopolinesia que saltó a la fama a raíz de su relación de ocho años con el cantante, estará presente en el plató de ‘¡De Viernes!’ para revelar cómo fue la verdadera naturaleza de su vida en común.

Será en la nueva entrega del programa que Telecinco emitirá mañana a partir de las 21:45h, en la que la invitada, que reconoce sentirse “completamente en shock”, también valorará las revelaciones de la investigación publicada en los últimos días.

Rocío Flores se sienta en el plató de '¡De viernes!'

Tras su demoledor ‘Scoop’ de la semana pasada, Rocío Flores se sentará también en directo en el plató para responder a todas y cada una de las preguntas que le plantearán el equipo habitual de colaboradores, sobre todo lo que hasta ahora “no se ha sentido preparada para contar”.

La hija de Rocío Carrasco hablará de los años en los que convivió con ella y revelará lo que más daño le ha hecho de todo lo que esta dijo y por qué acabó llorando tras su último encuentro en un juicio.

La última hora de 'GH DÚO'

Por último, el programa abordará la última hora de ‘GH DÚO’ con imágenes inéditas de la convivencia, que serán analizadas por los colaboradores en plató. ¿Le está pareciendo bien a Terelu Campos el concurso que está haciendo su hermana Carmen?