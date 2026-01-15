Tras su scoop el pasado viernes, la hija de Rocío Flores se sienta en plató

Rocío Flores, rota de dolor, confiesa si emprenderá acciones legales contra su madre: "Es muy duro"

Compartir







Rocío Flores rompió su silencio el pasado viernes con un scoop en '¡De viernes!', pero ahora ha llegado el momento más esperado y se sentará en el plató del programa para contarlo absolutamente todo y responder a todas preguntas de los colaboradores y resolver así todas las dudas que han quedado pendientes.

No te pierdas la entrevista más esperada, el viernes a las 21:45h, en Telecinco.