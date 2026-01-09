Antía Troncoso 09 ENE 2026 - 23:54h.

La nieta de Rocío Jurado rompe en llanto al desvelar si se ha planteado demandar a su madre Rocío Carrasco

Rocío Flores, sobre el día que se reencontró con su madre en los juzgados: "Me sentí como si yo fuese una persona desconocida"

Compartir







Rocío Flores rompe su silencio. La nieta de Rocío Jurado se sentaba en el plató de '¡De viernes!' tras ganar la demanda por delito de revelación de secretos que interpuso a los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva' y se abría en canal sobre el infierno en el que ha vivido durante los últimos años. Asimismo, confesaba si tiene pensado emprender acciones legales contra su progenitora.

La justicia ha dado la razón a Rocío Flores, pues ha reconocido que se produjo una grave vulneración de su intimidad en el polémico y mediático documental que protagonizó su madre, Rocío Carrasco, en el año 2021. Desde la emisión del mismo, la vida de Rocío se ha visto expuesta, recibiendo una infinitud de críticas que, como ella misma asegura, han tenido un fuerte impacto psicológico en su vida.

En el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, la nieta de la folclórica relataba todo el sufrimiento que ha vivido a raíz de las duras declaraciones que hizo su madre sobre ella: "Lo que ha hecho es destrozarme la vida", sentenciaba Rocío Flores, que ahora confiesa sentirse algo más aliviada: "Me ha calmado un poco el alma ver que poco a poco se va haciendo justicia".

Rocío Flores se plantea demandar a su madre, Rocío Carrasco

La relación de Rocío Flores con Rocío Carrasco se rompió definitivamente el 27 de julio de 2012, después de una fatídica discusión entre madre e hija que desencadena una verdadera batalla campal. Sobre este episodio, la hija de Rocío Jurado desvelaba todos los detalles en su documental, algo que hizo que Rocío fuese señalada públicamente. "Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Era una cosa tan privada, tan íntima... Y si a eso le sumas que es tu propia madre. Era como si te apuñalaran por dos", aseguraba la invitada.

Ante la pregunta de Santi Acosta sobre si le gustaría aclarar algo de lo que su madre contó en su momento, Rocío Flores se negaba: "No, a día de hoy considero que no. Primero, que no me siento preparada ahora mismo. Y segundo, que considero que es una cosa que debe llevar su cauce por vía judicial como se ha ido llevando hasta ahora", respondía.

Tras esta declaración, el presentador quería saber si Rocío Flores se ha planteado dar un paso más allá y tomar acciones legales contra su madre. Una pregunta que hacía que Rocío Flores se rompiese por completo al contestar: "Demandar a una madre es muy duro. Yo ya pase por ese proceso, que me costó mucho psicológicamente y, a día de hoy, sigo arrastrando esas consecuencias (...) Después de todo esto han pasado una serie de cosas, que no voy a contar, que me hacen tener que sentarme valorar qué decisión debo de tomar".

"Lo que si que sé y tengo súper claro es que, si algún tengo hijos, jamás les haré lo que me han hecho a mi. Si algo he aprendido en la vida después de sufrir tanto es el saber que lo importante realmente es el cómo criar a tus hijos, la felicidad, la educación que les des, los valores... Y nunca les haría pasar por lo que he pasado yo", añadía Rocío con lágrimas en los ojos.