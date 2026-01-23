telecinco.es 23 ENE 2026 - 12:56h.

Te contamos cómo participar en 'Hay una cosa que te quiero decir'

Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del correo, telefónicamente o rellenando un formulario

‘Hay una cosa que te quiero decir’, formato que reúne en sus contenidos emocionantes historias, reconciliaciones, resoluciones de conflictos familiares y deseos hechos realidad, abre el plazo para para que las personas interesadas puedan contar sus vivencias y testimonios, casos que formarán parte de la próxima temporada del programa que conducirá Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Volverán los sentimientos, los reencuentros más conmovedores e increíbles historias reales a este espacio, en el que todos los interesados podrán registrar su solicitud de participación a través de una de estas tres vías:

Puedes rellenar este formulario .

Llama por teléfono al 902020211

Envía un correo electrónico a esta dirección de email: hayunacosa@bulldogtv.es

En esta nueva etapa, el programa será escenario de un amplio abanico de emotivas historias: resoluciones de conflictos que han marcado una relación entre padre e hijo; reconciliaciones entre suegra y nuera o hermanos; reencuentros con un amor de juventud; declaraciones de amor; peticiones de perdón a unos padres o a la pareja; y los sueños de conocer a un artista favorito, entre otras.

¡Te esperamos!