Te contamos cómo participar en 'Hay una cosa que te quiero decir'
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del correo, telefónicamente o rellenando un formulario
‘Hay una cosa que te quiero decir’, formato que reúne en sus contenidos emocionantes historias, reconciliaciones, resoluciones de conflictos familiares y deseos hechos realidad, abre el plazo para para que las personas interesadas puedan contar sus vivencias y testimonios, casos que formarán parte de la próxima temporada del programa que conducirá Jorge Javier Vázquez en Telecinco.
Volverán los sentimientos, los reencuentros más conmovedores e increíbles historias reales a este espacio, en el que todos los interesados podrán registrar su solicitud de participación a través de una de estas tres vías:
- Puedes rellenar este formulario.
- Llama por teléfono al 902020211
- Envía un correo electrónico a esta dirección de email: hayunacosa@bulldogtv.es
En esta nueva etapa, el programa será escenario de un amplio abanico de emotivas historias: resoluciones de conflictos que han marcado una relación entre padre e hijo; reconciliaciones entre suegra y nuera o hermanos; reencuentros con un amor de juventud; declaraciones de amor; peticiones de perdón a unos padres o a la pareja; y los sueños de conocer a un artista favorito, entre otras.
¡Te esperamos!