Primera crisis matrimonial y confesiones de infidelidades, el lunes en 'Casados a primera vista'

El lunes (23:00h), tras la nueva entrega de ‘First Dates’, en la ‘noche del amor’ en Telecinco

El reality acogerá, además, dos nuevas bodas: por un lado, la de un hombre acostumbrado al éxito en busca de una pareja ‘sin máscaras’ con una mujer con carácter, perfeccionista y algo caprichosa que no se lo va a poner nada fácil; y por otro, la de una pareja formada por dos candidatos pasionales y ardientes y con un 98% de compatibilidad sexual, según los expertos

Compartir







Románticas lunas de miel en París y Sharm El Sheikh (Egipto), que pronto darán paso a las primeras fricciones matrimoniales y a confesiones que abrirán una peligrosa ventana a la desconfianza, y dos nuevas bodas entre dos parejas seleccionadas por el equipo de expertos, centrarán la atención de la segunda entrega de ‘Casados a primera vista’ que Telecinco emitirá este lunes 26 de enero (23:00h), tras la nueva entrega de ‘First Dates’ y en una noche plenamente dedicada al amor.

Tras las ceremonias ante el altar y las celebraciones posteriores con sus familias de Ana y Luija y Marc y Ainhoa, los recién casados viajan hasta la capital francesa y el paradisíaco y vibrante enclave de la costa egipcia para disfrutar de sus lunas de miel, en las que no todo transcurrirá como esperaban.

Ana y Luija disfrutarán de la ciudad del amor con momentos de romanticismo e intimidad que van a provocar en ella gran nerviosismo. Sin embargo, todo cambia cuando la malagueña descubre el pasado infiel de su marido, lo que la llevará a desconfiar de él.

Por su parte, Marc y Ainhoa inician su estancia en Sharm El Sheikh mostrando gran complicidad, aunque los primeros roces no tardarán en aparecer: la actitud cambiante de él genera toda una serie de inseguridades en ella, desatando la primera crisis matrimonial y provocando un antes y un después en el matrimonio.

Dos nuevas parejas se conocen en el altar

La primera boda de la noche une a dos protagonistas con un pasado complicado. Él, acostumbrado al éxito, a no tener que esforzarse en la conquista y en busca de una mujer ‘sin mascaras’ aguardará en el altar a una chica con carácter, perfeccionista y un tanto caprichosa que no se lo va a poner nada fácil. Con las dos familias entregadas al triunfo del amor, la chispa no terminará de surgir en su primer contacto, dando pie a las primeras desconfianzas.

La segunda boda unirá a una pareja integrada por dos personas pasionales y ardientes. La intensidad, la locura, el alma aventurera y la sensibilidad de ella, encaja a priori a la perfección con la calma, el sentido del humor y la fogosidad de él. Ambos, según los expertos, hacen un match explosivo con un 98% de compatibilidad sexual. Antes de darse el “Sí, quiero” ella vivirá uno de los momentos más importantes de su vida junto a su padre.