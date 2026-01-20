Patricia Fernández 20 ENE 2026 - 01:30h.

Así ha sido la boda de Ana y Luija: desde el momento de conocerse al convite con sus familias

Ana emociona a sus compañeras al contar en 'Casados a primera vista' la pérdida del amor de su vida: “Tuvo un accidente de tráfico y nunca más volvió a casa”

¡Ya ha llegado la primera boda de 'Casados a primera vista'! La que ha unido en matrimonio a Ana y Luija, dos malagueños con muchas ganas de compartir el amor y con sus respectivas historias, de las que no tenían ni idea cuando se daban el 'sí, quiero' nada más conocerse en el altar, pero que iban descubriendo en sus primeros momentos juntos y les iban uniendo poco a poco.

Un Luija aparentemente tranquilo, llegaba al altar, donde se encontraba a sus seres queridos, pero también a la familia de Ana, a los que conocía en ese mismo momento, con los que compartía sus primeras palabras y su futura suegra no dudaba en decirle un "eres muy guapo". Los que apuntaban que le veían demasiado "tranquilo" y vivían un divertido momento.

Y llegaba el esperado momento, Ana entraba dejando con la boca abierta a todos con su vestido, pero no podía contener los nervios, de lo que Luija se daba cuenta al saludarse, el que intentaba que se tranquilizase. Ambos se presentaban, los que tenían una buena impresión el uno del otro.

Tras sus primeros momentos juntos, llegaba el momento de celebrar su boda, los que se dedicaban unas bonitas palabras en forma de votos nupciales: "No sé nada de tu pasado y me puede la curiosidad, estoy deseando escucharlo". Y Ana no podía evitar emocionarse en este momento: "Vas a conocer una versión mía que pocos conocen, a veces tengo miedo y me inundan los pensamientos de si los míos están orgullosos de mí. Prepárate porque, desde hoy, no tendrás un día tranquilo". Los que se intercambiaban las alianzas y se daban el 'sí quiero' tan esperado, aunque no lo sellaban con un beso debido a la decisión de Ana: "Te tengo que conocer un poquito más".

El por qué de su emoción es algo que Luija iba a poder intuir un poco más adelante, en el convite. Ana, después de que ambas familias compartiesen una comida con mucha alegría y diversión, en el que la tía de la novia protagonizaba un desternillante discurso, abría su corazón con su ya marido.

Mientras bailaban, Ana no podía evitar las lágrimas al contarle a Luija su dura historia: "Tenía mucho miedo y con tus formas se va yendo. No tengo mucha experiencia en parejas, he conocido el amor una vez, en 2019 me quedé viuda con mis niños chiquititos y yo le he echado muchos coj* a la vida. Me quedé solita y quiero que mis hijos que cada día me levanto, que vivo, que tiene una madre que se enamora otra vez y que lo intenta. Yo lo que quiero es que alguien me acompañe, que me deje cuidarle y que sienta que cuando me mira está en casa". Lo que emocionaba mucho a su ya marido y vivían un momento que les unía y solo acababan de conocerse.

Así han vivido Ana y Luija los momentos previos a darse el 'sí quiero'

Lo primero antes de darse el 'sí quiero' pasaba porque Ana y Luija le comunicasen a sus familias que iban a dar este importante paso con alguien que no conocían. Él decidía ir hasta el lugar donde esparcieron las cenizas de su difunta madre, para decir unas palabras y confesarse: "Ojalá estuvieras aquí para ver esta nueva etapa de mi vida". Mientras ella deja completamente de piedra a todos con esta confesión: "¿Con quién? ¿te casas con alguien que no conoces? Eso es muy fuerte".

Después de esto, un especial momento llegaba para Ana, el de elegir el vestido con el que quería casarse, lo hacía acompañada de sus dos mejores amigas, con las que compartía lágrimas y emoción por verla feliz y con recuperando la ilusión: "Me tocaba vivir cosas bonitas". "Eres una persona extraordinaria y te mereces una boda así", tenían claro sus amigas, que no podían evitar emocionarse al verla vestida de blanco, como también lo hacía ella: "No puedo ni hablar".

Y llegaba el gran día, el que despertaba muchas emociones en Luija y más cuando su hermano quería darle un detalle de su madre fallecida para que le acompañase en este momento: "Hemos pasado muchas cosas, sé que querías que estuviera aquí la persona que más queremos en el mundo. Sé que siempre la vas a llegar en el corazón, pero siempre es bonito llevar algo físico".

Y antes de encontrarse en el altar, Ana quería dedicar un momento para el que fuera padre de sus hijos, que falleció en un accidente de tráfico, lanzando un globo de estrella al cielo: "Quiero que sepa que voy a ser feliz, voy a sonreír y a volver a enamorarme. Voy a vivir un amor bueno porque a él le gustaría que fuera así".

Asegurando que no solo volaba el globo, si no también "una Ana nueva con muchas ganas de enamorarse y de volver a creer en el amor".