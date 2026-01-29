'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "El presidente tiktokero ha tomado el relevo al ministro tuitero"

Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial diario en la última "jugada maestra" del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, la presentadora no se ha olvidado de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, y ha pedido claridad en la investigación.

"Buenos días. Comenzamos nueva etapa de la legislatura. Con la renuncia a su acta, el disputado voto del señor Ábalos vuelve a manos del PSOE, por lo que Junts solo tendrá que abstenerse para que salgan adelante las iniciativas del Gobierno. Jugada maestra de Sánchez, que saca de nuevo un conejo de la chistera. Tras negociar con Junts y Podemos cambios en el preámbulo del traspaso de inmigración a Cataluña para que parezca menos racista, el doctor Sánchez resucita a Frankenstein. Una negociación a dos bandas que puede haber sido a tres bandas, porque faltaba el escaño de Ábalos en esta ecuación. La pregunta es: ¿Qué le van a dar a cambio a Ábalos? Ese escaño era oro para el PSOE porque era la llave de la legislatura. Sánchez ya dijo que iba a buscar apoyos debajo de las piedras", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "Esta es la España que progresa... hacia atrás, con materiales low cost o no homologados"

"Precisamente ABC publica hoy que Adif compró piedra no homologada para el AVE a la cantera que empleaba a la mujer del exasesor de Ábalos. Esto lo tendrá que explicar hoy Óscar Puente en el Senado, entre otras cuestiones. Veremos si hoy acude a la Cámara Alta el Óscar Puente del dato o el Óscar Puente del relato. Relato: "El ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia". Dato: Ahora sabemos que Adif detectó 123.732 traviesas defectuosas en 65 kilómetros de la vía de Córdoba. Relato: "los trenes podrán viajar a 350 kilómetros por hora". Dato: La España que funciona acumula 135 roturas de carriles anuales, 80 limitaciones en la alta velocidad y los problemas en Rodalíes son por cambio climático. Si trenes diseñados para ir a 300 por hora van a 80 retrocedemos en el tiempo hasta la inauguración de aquella máquina a vapor que recorrió por primera vez Barcelona Mataró en 1848. Esta es la España que progresa... hacia atrás, con materiales low cost o no homologados", ha continuado.

Ana Rosa Quintana ha concluido apuntando: "Sin embargo, con estos mimbres, el accidente de Adamuz es "extraño". El dato es que no hay mantenimiento y el relato es la España del cohete. El que no da explicaciones es el presidente, que no va a ir hoy a la misa por las víctimas presidida por los Reyes. Ya que no lo va a escuchar en persona, nos quedamos con lo que el hijo de de Nati, fallecida en el Alvia, le ha dicho por escrito en una carta a Pedro Sánchez: "Quienes debían protegernos nos fallaron".