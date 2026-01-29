Ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente asistirán al homenaje a las víctimas de Adamuz

Víctima del accidente de Adamuz: "El Gobierno es el culpable. Ni siquiera nos han llamado o nos han pedido perdón"

Hoy se realiza un homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A este homenaje sí que asistirán los reyes, pero no contará con la presencia de Pedro Sánchez ni de Óscar Puente.

Ana Rosa Quintana ha reaccionado a la ausencia del presidente del Gobierno en el homenaje a las víctimas en 'El programa de Ana Rosa': “Sánchez está estando muy ausente en este drama, en esta desgracia con 46 muertes, con centenares de heridos. No fue el día que fueron los reyes, no va a ir al funeral de esta tarde en las instalaciones municipales porque no entran en la catedral. Entiendo que cuando tienes que hablar de 46 muertes de ciudadanos es mejor no aparecer, pero, hombre, no es muy valiente”.

Ana Rosa, sobre Pedro Sánchez: "A él no le gustan las malas noticias"

Además, añade que desde que se produjo el accidente Sánchez no ha acompañado a los reyes en ninguna de sus visitas: “Desde el lunes, que ya se había producido el accidente, no apareció en toda la semana, no fue cuando fueron los reyes a ver cómo era el accidente, a los hospitales para ver cómo estaban las personas, hoy no va al Senado, pero es que no va a ir al funeral tampoco, es que a él no le gustan las malas noticias”.

Por último, comenta que Sánchez tendría que estar en el homenaje acompañando a los familiares de las víctimas: “Es un acto homenaje, funeral son los que se realizan en la iglesia. Hoy van los reyes, es que tenía que estar el presidente del Gobierno, en acompañamiento a los familiares de las víctimas, y no va a estar porque no quiere dar la cara con un asunto en el que directamente hay una responsabilidad del Estado”.