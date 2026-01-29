El combate definitivo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana: el viernes a las 21:45h, en Telecinco

Tras años de enemistad, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana se ven las caras en '¡De Viernes!'

Carmen Borrego revelará los motivos de su abandono de ‘GH DÚO’

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana mantuvieron una larga relación de amistad, pero hace unos años se rompió esa amistad y mantienen una enemistad pública. En el plató de '¡De viernes!' se sentarán cara a cara para tratar de resolver un conflicto con constantes ataques cruzados durante años y cuyo detonante fueron unas explosivas declaraciones de la primera cuando la segunda se separó de su marido

No te pierdas el cara a cara más esperado, el viernes a las 21:45 h, en Telecinco.

Karmele Marchante en '¡De viernes!'

Karmele Marchante ofrecerá en plató su primera entrevista, en la que desvelará cómo ha logrado rehacer su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente que supuso un importante punto de inflexión para ella

Carmen Borrego visitará el plató de '¡De viernes!' tras su reciente abandono de ‘GH DÚO’

Carmen Borrego, muy enfadada por todo lo que ha vivido en sus 19 días en la casa, revelará los verdaderos motivos de su abandono y cómo son realmente algunos de los concursantes con los que ha convivido. Posteriormente, se sumará a María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Canales, hijo del bailaor, para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH DÚO’