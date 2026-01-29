José María Almoguera revela cómo se encuentra Carmen Borrego tras abandonar 'GH DÚO'

Ana Carrillo 29 ENE 2026 - 15:14h.

José María Almoguera y María 'La Jerezana' han acudido a casa de Carmen Borrego tras su abandono de 'GH DÚO'

No sirvió de nada que Terelu Campos y José María Almoguera intentaran convencerla. Carmen Borrego tenía la decisión tomada y le comunicó a Jorge Javier Vázquez que su deseo era abandonar la cuarta edición de 'GH DÚO', pese a que la audiencia la había salvado y sacado de la lista de nominados. Horas después de su salida de la casa de Tres Cantos, su hijo, José María Almoguera, y su nuera, María Sánchez 'La Jerezana', han acudido a su hogar para visitarla.

Almoguera ha salido en defensa de su madre y de su decisión de abandonar el concurso. Ante la pregunta de una reportera sobre las críticas que está recibiendo la hermana de Terelu Campos en las redes sociales por "no tener aguante" y abandonar todos los realities en los que participa, el ex de Paola Olmedo se ha mostrado tajante: "Que cada uno se mire a sí mismo, a ver quién tiene aguante de qué, no es un concurso fácil y lo digo por experiencia".

También ha señalado que una de las posibles causas por las que cree que su madre ha querido abandonar el concurso es porque "el casting no era fácil", poniendo así el foco sobre el resto de concursantes: "Los compañeros que tenía no eran nada fáciles". Todas esas declaraciones las ha hecho en la puerta del edificio de su madre, antes de entrar a verla y a la salida ha vuelto a atender a la reportera para aclararle que ha encontrado "tranquila" a Carmen Borrego.

En plató, Kike Calleja y Adriana Dorronsoro han salido en defensa de su compañera, aunque Pepe del Real y Giovanna González se han mostrado críticos con su concurso y su abandono, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

