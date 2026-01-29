Carla Barber presume de un importante logro profesional

Rocío Molina 29 ENE 2026 - 12:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido un inesperado reconocimiento profesional que le ha llenado de orgullo

Carla Barber habla de un importante cambio en Bastian y Bosco, sus hijos en común con Joseph Rodríguez

Carla Barber se ha mostrado emocionada y conmovida por lo que le ha pasado en los últimos días. Tras hacer realidad uno de sus grandes sueños y poner en marcha la obra de su palacete, la médico especializada en medicina estética ha alcanzado un importante logro profesional. Un éxito inesperado y que ha llenado de orgullo a la que fuera modelo y concursante de 'Supervivientes', de 35 años, tal como ha compartido con sus seguidores.

Más de un millón de seguidores de Instagram son una prueba más del interés que despierta Carla Barber. Pero lo que la especialista en estética ha conseguido con el tiempo va más allá de un feeling o interacción en las redes. Su pasión por la medicina estética y sus tratamientos han servido de inspiración y sus pacientes se multiplican cada año y no faltan tampoco clientes conocidos que se ponen en sus manos.

Su camino no ha sido fácil y ella misma ha llegado a decir que "ha tenido que demostrar más de lo normal", pero su esfuerzo le está siendo recompensado. A través de sus historias de Instagram, la influencer ha mostrado una mención que le ha llenado de orgullo por lo que representa. Y es que la doctora especializada en medicina estética ha entrado dentro de la lista 'Forbes Woman' dentro de las '30 mujeres más influyentes de Canarias 2026'. Toda una conquista que indica que ha llegado a lo más alto a nivel profesional y que su labor emprendedora e influencia femenina en Canarias es realmente reconocida.

"Que alguien me pellizque", ha escrito, acompañando sus palabras de un icono que expresa emoción. De Carla Barber dice la publicación de 'Forbes Woman' que "es más que una especialista en medicina estética". A la exconcursante de 'Supervivientes' que también fue Miss España en 2015 se le declara "pionera", dedicada con su trabajo a "cuidar y transformar la vida de las personas" a través de su Clínica Estética Barber.

Su mentalidad ha impulsado un auge en los tratamientos mínimamente invasivos y en procedimientos de rejuvenecimiento sin cirugía para retrasar el envejecimiento celular. La publicación que la ha incluido dentro de las '30 mujeres canarias más influyentes de Canarias' la describe como una "visionaria, una mujer disciplinada, que ha unido el rigor médico e innovación con la cercanía humana". Una referencia que a ella le ha llenado de orgullo.

La doctora experta en medicina estética ha celebrado este gran éxito, aunque ella ha explicado en otras ocasiones que su mayor orgullo está no solo en lo que ha logrado profesionalmente y que ahora se reconoce, sino que está en su familia. "Lo que más orgullo me produce es la mujer en la que me he convertido. Y mis dos hijos,, sin duda, el mayor logro de mi vida", admitía la dueña de Clínicas Baber a la revista 'Vanity Fair' en una entrevista.