La nueva temporada de 'Universo Calleja' aterriza en Telecinco: el martes a las 23:00h ¡No te lo pierdas!
El próximo martes 3 de febrero a partir de las 23:00h podremos disfrutar de las aventuras de Jesús Calleja
Jesús Calleja emprende en China la segunda aventura de la nueva temporada de ‘Universo Calleja’
El próximo martes 3 de febrero a las 23:00h, vuelve la aventura, vuelve la acción, vuelve Jesús Calleja con una nueva temporada de 'Universo Calleja' a Telecinco.
No te pierdas las mayores aventuras en los lugares más mágicos del planeta en las que Jesús Calleja estará acompañado por grandes personalidades que sacarán a la luz sus miedos y emociones. Donde emprenderán un viaje de autodescubrimiento que nos permitirá conocerles un poquito más.