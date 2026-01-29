La nueva temporada de 'Universo Calleja' aterriza en Telecinco: el martes a las 23:00h ¡No te lo pierdas!

Universo Calleja 29 ENE 2026 - 09:33h.

El próximo martes 3 de febrero a partir de las 23:00h podremos disfrutar de las aventuras de Jesús Calleja

Jesús Calleja emprende en China la segunda aventura de la nueva temporada de ‘Universo Calleja’

Compartir







El próximo martes 3 de febrero a las 23:00h, vuelve la aventura, vuelve la acción, vuelve Jesús Calleja con una nueva temporada de 'Universo Calleja' a Telecinco.

No te pierdas las mayores aventuras en los lugares más mágicos del planeta en las que Jesús Calleja estará acompañado por grandes personalidades que sacarán a la luz sus miedos y emociones. Donde emprenderán un viaje de autodescubrimiento que nos permitirá conocerles un poquito más.