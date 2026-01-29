Logo de telecincotelecinco
Logo de Universo CallejaUniverso Calleja
Promos

La nueva temporada de 'Universo Calleja' aterriza en Telecinco: el martes a las 23:00h ¡No te lo pierdas!

La nueva temporada de 'Universo Calleja' aterriza en Telecinco: el martes a las 23:00h ¡No te lo pierdas!
Vuelve 'Universo Calleja'. Telecinco.es
Compartir

El próximo martes 3 de febrero a las 23:00h, vuelve la aventura, vuelve la acción, vuelve Jesús Calleja con una nueva temporada de 'Universo Calleja' a Telecinco.

No te pierdas las mayores aventuras en los lugares más mágicos del planeta en las que Jesús Calleja estará acompañado por grandes personalidades que sacarán a la luz sus miedos y emociones. Donde emprenderán un viaje de autodescubrimiento que nos permitirá conocerles un poquito más.

Temas