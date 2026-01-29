Telecinco.es 29 ENE 2026 - 11:27h.

Producido en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios, en esta adaptación española del formato original de Mettlemouse y Motion Entertainment un grupo de solteros y solteras buscarán el amor con ayuda de expertos en una idílica localización. Allí se enfrentarán a una sofisticada y contrastada tecnología, que determinará con un alto grado de fiabilidad la veracidad de sus respuestas a preguntas clave sobre sus recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.

¿Es posible la sinceridad total cuando una pareja está empezando a conocerse? ¿En qué medida se suavizan impresiones para agradar a otra persona o quedar bien? ¿Cómo serían los inicios de una relación si se tuviera la certeza de que lo que dice la pareja es verdad… o mentira? Estas son algunas de las incógnitas que tratará de despejar la adaptación española del formato original 'The Honesty Box' que Telecinco ha comenzado a producir y para el que ya ha empezado el casting para encontrar a sus protagonistas.

Con título en español aún por determinar, la versión española del formato licenciado por BBC Studios, que tiene una participación minoritaria en Mettlemouse Entertainment, estará protagonizada por un grupo de solteros y solteras con un denominador común: son jóvenes, atractivos y desean encontrar el amor. Para ello se pondrán en manos de un grupo de expertos que tratarán de buscar el match idóneo para cada uno de ellos atendiendo a sus personalidades y expectativas.

El programa transcurrirá en un entorno idílico en el que los solteros conocerán a sus respectivas parejas e iniciarán todos juntos una convivencia en una exótica villa. En el desarrollo de la experiencia jugará un papel crucial una avanzada y contrastada tecnología, usada por servicios militares y de seguridad nacional, entre otros sectores, que determinará con un alto grado de fiabilidad si las respuestas que ofrecen los protagonistas a preguntas clave sobre sus respectivas parejas son verdad o mentira.