Karmele Marchante vuelve a Telecinco una década después, en ‘¡De Viernes!’

El combate definitivo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana

Karmele Marchante visitará el plató de '¡De Viernes!’ para ofrecer su primera entrevista tras una década alejada de Telecinco.

En la entrevista, desvelará cómo ha logrado reconstruir su vida personal y emocional después de atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y superar un grave accidente que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Además Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se sentarán cara a cara para tratar de resolver un conflicto con constantes ataques cruzados durante años.

Carmen Borrego explicará los motivos de su abandono de GH DÚO’

Carmen Borrego, muy enfadada por todo lo que ha vivido en sus 19 días en la casa, revelará los verdaderos motivos de su abandono y cómo son realmente algunos de los concursantes con los que ha convivido. Posteriormente, se sumará a María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Canales, hijo del bailaor, para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘GH DÚO’.