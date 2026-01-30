Got Talent 30 ENE 2026 - 09:56h.

Este sábado 31 de enero, a las 22:00 horas, en Telecinco

¡Histórico! Lorena Castell da el pase de oro a AM Dance Studio antes de terminar la actuación

Compartir







Nueva noche de hechos insólitos en ‘Got Talent España’. Desafiando a la dirección, Risto Mejide ‘secuestrará’ su Pase de Oro para exigir más de estos salvoconductos para el jurado, al considerar que un único pase por juez se queda corto ante el elevado nivel de talento presentado en esta edición. De materializarse esta petición, se trataría de una decisión sin precedentes en la historia del concurso, con impacto directo en su desarrollo habitual.

Entre las actuaciones que explican este giro se encuentran la de Mateo Jurado, pianista de tan solo diez años que se presenta como una firme promesa de la música clásica; la del grupo vocal surcoreano La Poem, conocidos como los ‘Il Divo asiáticos’, que muestran el nivel de excelencia y precisión que ha convertido a la industria musical coreana en un referente internacional; Mama Fiera, campeona de España y subcampeona de Europa de Poetry Slam, que lleva al escenario una propuesta en la que combina poesía escénica, rap y danza española; y la canadiense Geneviève Côté, artista vocal con una exitosa trayectoria en varias ediciones internacionales de ‘Got Talent’ que construye una original propuesta sensorial recreando con su voz sonidos de la naturaleza.

No te pierdas la cuarta noche de audiciones, el sábado a las 22.00 horas en Telecinco.