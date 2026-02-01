Fiesta 01 FEB 2026 - 16:56h.

Las cantantes de 'Nueva Línea' visitan 'Fiesta', cantan 'Un beso' y son entrevistadas por Emma García

El fenómeno de la orquesta 'Nueva Línea' y su canción que revoluciona las redes: de las verbenas a ser imitadas por influencers

'Fiesta' recibe en su plató a Maite, Sofía, Alicia y Raquel, las integrantes de la orqueta 'Nueva Línea' que se han hecho famosas gracias a sus canciones, las cuales se han hecho virales a través de las redes sociales. Actúan este domingo en Las Ventas y aprovechan su visita a Madrid para pasarse por el plató del programa presentado por Emma García, para cantar 'Un beso' y también para responder a algunas preguntas sobre el fenómeno viral que protagonizan.

La orquesta canaria se fundó hace treinta años y, desde entonces, han pasado por ella multitud de artistas. Actualmente la componen once músicos y pueden decir que han cumplido el sueño de muchos artistas: tener muchos seguidores y que miles de fans (e incluso famosos) canten sus canciones. Han creado un fenómeno viral en el que miles de personas vitorean sus canciones y no las puedan sacar de sus cabezas.

Entrevista a 'Nueva Línea': "Estamos orgullosas de llevar la verbena canaria a todo el mundo"

'Nueva Línea' ha pasado de animar las verbenas en Tenerife a convertiste en todo un éxito nacional. Las redes sociales se inundan con vídeos con sus voces y con sus ya míticos y peculiares bailes. Tras actuar en el plató de 'Fiesta', las cuatro chicas se sinceran y reflexionan sobre lo que está suponiendo para ellas esta repentina fama y desvelan cómo lo están asumiendo todo: "Estamos súper orgullosas de, sobre todo, llevar la verbena canaria por todo el mundo y que a la gente le encante tanto. Es que nosotras no nos lo creemos".

Dos de ellas nos cuentan que llevan cuatro años formando parte de la orquesta y que veían que les gustaba al público latinoamericano, pero que, de repente, desde el mes de diciembre, "empezó a subir todo en TikTok y nos quedamos loquísimas". "Somos un total de once músicos y somos un grupazo y trabajamos todos en equipo. Nos maquillamos entre nosotros y lo hacemos todo como podemos", son parte de sus declaraciones a la hora de responder a las preguntas que les plantea Emma García.

Ante su inminente concierto en Las Ventas, el grupo se muestra algo nervioso, pues están acostumbradas a cantar en las verbenas para las que son contratadas y esto se sale de su normalidad. Pero, eso sí, la ilusión y emoción que sienten ante este gran paso son inmensas: "Nos da un poco más de respeto, pero lo llevamos bien". "Nuestra familia nos dice que tengamos los pies en la tierra, pero que disfrutemos de este momento", añaden.